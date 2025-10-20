Vandalizan el mural a favor de Palestina de Alcorcón

Ganar Alcorcón apunta a la oposición como autores ideológicos

ALCORCÓN, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Amanece vandalizado el mural a favor de Palestina situado en una de las fuentes cercanas al Recinto Ferial de Alcorcón, que fue realizado por una artista local y que representa a la activista Leyla Khaled, integrante del Frente Popular para la Liberación de Palestina.

Desde Ganar Alcorcón (GA) apuntan directamente a los partidos de la oposición, PP y Vox, como autores ideológicos "del ataque" que se ha llevado a cabo tras la petición de ambas formaciones de su "retirada inmediata" al considerar que éste hace "apología de la violencia".

El portavoz de Vox, Pedro Moreno, indicó que tras avisar a la Policía Local cuando éste estaba siendo pintado se le comunicó que los artistas tenían "permiso del Gobierno municipal (PSOE, Ganar Alcorcón y Más Madrid) para realizarlo". "Si hay permiso para pintar ahí entendería como normal que alguien pintara otra cosa encima", declaró Moreno.

Es por ello que la portavoz de GA, quien además es concejal de Cultura y Festejos, Miriam Benítez, reitera ahora que son responsables ideológicos del ataque a esta obra porque "ellos señalan y sus ultras ejecutan".

"Odian la libertad de expresión, censuran a artistas de la ciudad y blanquean el genocidio en Gaza", ha afirmado, animando a los autores de la obra, así como a la asociación de Alcorcón con Palestina, a realizar acciones culturales conjuntas en apoyo a Palestina en la ciudad, "así como a valorar las acciones judiciales que consideren oportunas".

La obra, a la que acompaña la frase 'Donde hay ocupación hay resistencia', representa una réplica del mismo mural, en el que aparece Khaled con una rama de olivo y un arma, que se encuentra situado en el muro del apartheid en Cisjordania, cerca de Belén y es, insiste la edil, una iniciativa, respaldada por el Ejecutivo local "en condena al Estado genocida de Israel y en defensa de los Derechos Humanos en Gaza".

Desde Vox, Moreno ha aprovechado las redes para insistir en que dicho mural es "apología del terrorismo", asegurando que "ya está en el Juzgado, y vosotros por permitirlo y autorizarlo". Para el portavoz de Vox es "normal" que algún vecino que se sienta "insultado por la pintada de una terrorista lo decorara".