Varias dotaciones de bomberos sofocan un incendio originado en la arizónica de una casa de Boadilla del Monte

Archivo - Personal de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Imagen de archivo - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid han sofocado en la madrugada de este martes un incendio originado en la arizónica de una vivienda de la localidad de Boadilla del Monte, que amenazaba con extenderse a otras parcelas.

Concretamente, han sido cuatro las dotaciones de los Bomberos de la comunidad madrileña las que han evitado la propagación de las llamas y extinto las mismas, según informa el 112 Comunidad de Madrid.

Cabe señalar que este incendio "no ha afectado a la estructura de la casa", de acuerdo con la referida autoridad de emergencias que agrega que también han intervenido en el suceso el Servicio de Emergencias Municipal y Protección Civil del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, la Policía de Boadilla y la Guardia Civil.