Varias personas se concentran por los "errores" en los procesos de estabilización del personal educativo interino

Viciana ha garantizado la continuidad del personal laboral afectado por los procesos hasta final de curso

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Varias personas se han concentrado este jueves por la tarde frente a la Dirección General de Función Pública para protestar por la manera en la que se han llevado a cabo los procesos de estabilización del personal educativo interino y "los errores cometidos".

La protesta, que fue convocada por el sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.), se ha desarrollado bajo el lema 'Por el personal educativo interino: no al cese, no al maltrato'.

En concreto, los perfiles profesionales afectados son los integradores sociales, los fisioterapeutas educativos, los técnicos especialistas (encargados de promover la autonomía del alumnado con necesidades educativas especiales), los enfermeros y los educadores infantiles.

Estos grupos profesionales han realizado exámenes de oposición a lo largo del año que, según el sindicato, se han realizado "tarde y mal". En total hay más de 150 procesos de estabilización abiertos que afectan a unos 3.500 trabajadores educativos.

VICIANA: "NO HABRÁ CAMBIOS HASTA FINAL DE CURSO"

Ante el riesgo de que los profesionales no seleccionados en el proceso de estabilización sean cesados en enero (ya que el proceso debe quedar totalmente listo antes del 31 de diciembre), el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha anunciado que no se producirán estos cambios hasta que no termine el curso.

"Vamos a posponer los efectos de la toma de posesión de los trabajadores que hubieran obtenido su plaza en dichas categorías profesionales hasta el final del curso, de manera que puedan continuar prestando sus servicios en los centros en los que hubieran venido desempeñando su trabajo", ha especificado Viciana este jueves durante su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

El consejero ha razonado su decisión porque "se trata de personas que trabajan con niños y jóvenes en muchos casos con necesidades especiales y que son, en general, especialmente sensibles a este tipo de cambios".

Su argumentación ha venido precedida por la pregunta de la diputada de Más Madrid María Pastor, en la que ha mostrado su preocupación por el posible cambio del personal educativo interino a mitad de curso.

"Hay decenas de niños autistas que llevan años trabajando con su TIS y que van a perderlo en mitad del curso. ¿Se puede imaginar lo que van a sentir esos niños cuando pierdan a su personal de referencia?", ha espetado Pastor.

CC.OO. CELEBRA LA RECTIFICACIÓN

La secretaria general de Enseñanza de CC.OO. Madrid, Isabel Galvín, ha celebrado el anuncio del consejero para que "prevalezca el interés del menor". "Es muy buena noticia y esperamos que se haga realidad de forma inmediata".

Sin embargo, ha argumentado que la decisión del sindicato que representa de mantener la concentración se explica para que se subsanen "los errores cometidos en los procesos de estabilización".

"Estos procesos empezaron tarde, en el último trimestre del 2021, y tendrían que estar terminados el 31 de diciembre de este año. Sin embargo, esto no va a ser así porque hay varios perfiles profesionales judicializados por problemas de baremo o en los exámenes, y porque aún no hay listas definitivas ni lista de los centros donde se tienen que incorporar los profesionales", ha desgranado.

CC.OO. ha acusado a la Consejería de Hacienda de no tener en cuenta "la especialización en los temarios, en los exámenes, en los baremos y en los plazos de resolución de los procesos".

El proceso de estabilización responde a una directiva de la Unión Europea para reducir la temporalidad de los trabajadores en el sector público. En este sentido, España aprobó en 2021 la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en la que se fijaba el objetivo de reducir la temporalidad, qeu se sitúa alrededor del 30%, hasta el 8%.