Vecinas de Argumosa 11 creen que el Ayuntamiento se “ríe” de ellas al llevar más de 60 días “de hostal en hostal”

Publicado 30/04/2019 14:39:10 CET

Esperan que el Consistorio las realoje "como prometió"

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vecinas de Argumosa 11 como Pepi, Rosa o Teresa, que fueron desahuciadas de Argumosa 11 en el mes de febrero, junto a asociaciones como 'Bloques en Lucha', han acudido este martes al Pleno de Cibeles para protestar por encontrarse todavía "de hostal en hostal" tras haber sufrido el lanzamiento de su vivienda hace más de 60 días, por lo que llegan a pensar que el Ayuntamiento se "ríe" de ellas.

El 12 de marzo las familias y representantes de la Asamblea mantuvieron una reunión con la portavoz del Gobierno, Rita Maestre, y con el concejal-presidente de centro, Jorge García Castaño, en la que los ediles "se comprometieron al realojo en viviendas públicas".

Ante la prensa, y rodeada de pancartas en las que se denunciaba la "especulación" que hay en la capital con la vivienda, Pepi ha lamentado que el Gobierno municipal "no cumple" lo prometido. "Hablamos, nos dijeron que iban a buscarnos casa, y hasta el día de hoy no tenemos casa, estamos cansados ya, se están riendo de nosotros o no sé qué pasa", ha lamentado.

Teresa, otra vecina del mismo edificio, también en un proceso judicial por su desahucio, ha indicado que Pepi y Rosa "están sin ropa", tienen que acudir a casas de amigas a ducharse, y cambian de hostal. "Tenemos miles de casas vacías, queremos dejar el edificio, queremos que nos realojen dentro del barrio", ha clamado.

Sobre los plazos de respuesta, Teresa ha afirmado que "quedaron en responder que iba a tener una contestación en menos de un mes, y llevan ya dos meses de hostal en hostal".

En la misma línea, Jorge Bardea, de 'Bloques en Lucha', ha indicado que hay "casi dos centenares" de viviendas vacías en el distrito centro. "La EMVS ha sorteado cuatro, pero quedarían otras que no se asignan", ha apuntado a continuación.

Asimismo Bardea ha hecho referencia al "arraigo" de estas vecinas, una "red social muy importante". "Ellas se levantan en las pensiones, y van como un caballo con querencia al barrio porque es donde tienen sus redes, médico, amistades", ha explicado.

Entienden además que "ahora la vista está puesta en unas elecciones", porque "no hay una explicación" para no ser respondidos. Bardea ha afirmado que "quedan familias, no todas con el mismo tiempo, hay una casuística por cada vecino", y que sigue habiendo desahucios.