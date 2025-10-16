Vecinos de Casa de Campo creen que proyecto del paso subterráneo es un nuevo "parche" para evitar soterramiento de M-30

Archivo - Imagen de recurso de coches bajo un puente de la M-30 de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

El Ayuntamiento apunta a que se trata de un paso "que contará con itinerario peatonal y ciclista" para mejorar la zona

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Vecinal Manzanares-Casa de Campo ha mostrado su rechazo al proyecto de obra del Ayuntamiento para reformar y ampliar el paso subterráneo ubicado a la altura de la Fuente de las Moreras al considerar que se trata de un nuevo "parche" para evitar soterramiento de M-30.

En un comunicado, el colectivo vecinal ha explicado que el paso que conecta la colonia Manzanares con la Casa de Campo es para vehículos y que, desde el "desmantelamiento" de la pasarela que existía en ese punto, los peatones transitan por este túnel subterráneo.

Desde la asociación exigen la reposición de la antigua pasarela, "retirada tras años de abandono y falta de mantenimiento", una petición que llegó hasta el Pleno de Moncloa-Aravaca en 2024. "Pero la intención de ampliar el paso subterráneo indica la falta de intención para llevarla a cabo", han advertido.

Igualmente, la AV ha señalado que los vecinos "temen" que esta ampliación conlleve a talas en el arbolado de la zona. En este sentido, ha criticado al Ayuntamiento por no "notificar sus planes" a la asociación. "En febrero de este año se produjo una reunión en la que, además de insistir en la necesidad de soterrar, se pidió a los representantes del Consistorio que entregaran toda la información disponible sobre posibles planes de obras en el barrio", han indicado.

El ente vecinal ha insistido en que la "solución definitiva" para conectar la colonia con Casa de Campo es el soterramiento de la M-30, una reivindicación del vecindario a la que el Ayuntamiento "sigue haciendo oídos sordos", según la asociación.

UN PASO PEATONAL Y CICLISTA

Sobre este asunto, la vicealcaldesa de Madrid, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha detallado que se trata de "un paso que contará con un itinerario peatonal y ciclista" y que forma parte de una serie de actuaciones que se están desarrollando y que "van a mejorar la situación de la zona".

"Siempre estamos dispuestos a seguir hablando con ellos, pero es verdad que algunas de las cuestiones que se han planteado en la reunión hasta ahora no eran viables desde el punto de vista técnico", ha señalado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

En todo caso, Sanz ha apuntado a que desde el Ayuntamiento están estudiando "distintas soluciones" para esta colonia. Por su parte, fuentes del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos han indicado a Europa Press que la reforma y ampliación del paso subterráneo peatonal, "hace años para vehículos", se iniciará "en breve", aunque todavía se están "rematando" los detalles de la actuación.

"Durante este año hemos visto cómo avanza el soterramiento de la A-5 en Campamento hasta la avenida de los Poblados, tal y como reivindicaban los vecinos. Asistimos al cubrimiento de la M-30 a su paso por Ventas, mientras la histórica reivindicación de nuestro barrio sigue siendo olvidada por el Ayuntamiento", ha lamentado el presidente de la asociación, Alberto Colomo.