Vecinos hablan de "inseguridad" en zona de la reyerta entre migrantes en Alcalá pero no creen que sea para "alarmarse"

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de Alcalá de Henares han advertido este lunes de la sensación de inseguridad que se vive en el barrio de El Ensanche de la localidad, cercano al Parque de la Tirolina donde este viernes se registró una reyerta entre dos grupos de marroquíes y subsaharianos, aunque han subrayado que no es para "alarmarse".

En declaraciones a Europa Press Televisión, un hombre que ha explicado que no vio la pelea pero sí el operativo que se montó después ha relatado que hechos como este hacen que "la sensación generalizada" en la zona sea de "un pelín más de inseguridad".

La vecindad ha destacado que los jóvenes migrantes del Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) se reúnen habitualmente en este parque próximo al Centro Comercial Alcalá Magna, normalmente en grupos.

Por causas que están siendo investigadas, este viernes tres marroquíes atacaron en ese lugar a un grupo de subsaharianos con barras metálicas. Como consecuencia de ello, tres personas fueron arrestadas y seis resultaron heridas, una de las cuales ingresó en coma en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares.

"El conflicto es entre ellos, no con nosotros", ha relatado este vecino, que ha incidido en que sí han observado que "entre ellos parece ser que hay bastantes conflictos".

En esta línea, otro hombre ha admitido que "parece en el barrio que hay algo más de inseguridad" aunque ha defendido que "no es, de momento, para alarmarse". "Parece que hay algo más de inseguridad, más peleas y peor ambiente", ha relatado esta persona que suele acudir frecuentemente a la zona del parque.

Otra vecina de la zona ha indicado que la sensación de inseguridad con la llegada de los migrantes se ha incrementado. "Esta zona era muy buena, pero ahora, viendo este tipo de gente, nos provoca mucha inseguridad. De hecho, hay momentos en los cuales, si ya se va oscureciendo, a mí me da miedo estar sola y siempre voy a buscar a gente", señala.

Pese a que admite no querer demonizar a estos migrantes que han llegado a Alcalá de Henares, sí que ha subrayado que se ha llegado a una situación que "no puede ser". "Me da la sensación que algo va a pasar y fuerte", ha advertido.

En este punto coincide otro de los vecinos, que ha admitido que el temor de que otra reyerta de este tipo pueda volver a ocurrir y ha abogado por una mayor "control". "El Ayuntamiento ya es consciente de que la situación está peor, y de hecho en las noticias sale. La propia alcaldesa siempre dice que la gente ha venido y no se le ha informado", ha explicado.

Otra mujer, que elude hablar de inseguridad pero admite acudir "con más cuidado" a la zona, ha apostado en declaraciones a Europa Press por aumentar la vigilancia en el lugar.

Por contra, otros vecinos relatan que es habitual ver a grupos de migrantes por la zona, aunque normalmente paseando o sentados hablando en el parque, pero relatan que nunca ha habido "ninguna alteración". "Cuando juntas a mucha gente, las probabilidades de que pase algo, obviamente es mayor pero no porque sean extranjeros o no", ha alegado.