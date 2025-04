Vecinos de Montecarmelo exigen a Almeida y Carabante poner fin a trabajos previos del cantón tras la sentencia

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vecinos del barrio de Montecarmelo han exigido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, que pongan fin a los trabajos previos de trasplante de árboles de cara a la ejecución del cantón después de que un juzgado haya declarado nula su ubicación por falta de evaluación ambiental.

"Con una sentencia judicial de por medio, Almeida y Carabante ya ni se molestan en hacer el trasplante paripé", ha lamentado María, portavoz la asociación vecinal de Montecarmelo, que ha acudido este jueves al lugar donde están realizando las actuaciones.

Según ha indicado, el árbol 'Sabela&Mireya', cuyo nombre "hace honor a las madres coraje" que se subieron y se encadenaron hace unas semanas, ha sido talado. La portavoz de la entidad vecinal ha cargado contra el alcalde y el delegado por "permitir que continúen con los trabajos".

Las protestas contra el cantón de limpieza continúan en el barrio.

Ayer, una vecina decidió subirse a un árbol durante ocho horas para protestar contra "el diálogo de la motosierra" de Almeida. Otros vecinos realizaron una sentada en el espacio donde se están realizando los trabajos previos de trasplante.

UBICACIÓN DEL CANTÓN

El Juzgado Contencioso-Administrativo nº9 de Madrid ha declarado nula la ubicación de un cantón de limpieza en Montecarmelo cerca del Colegio Alemán por faltar la evaluación ambiental.

El fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, estima el recurso presentado por la Asociación del Colegio Alemán en Madrid contra los decretos del Ayuntamiento que modificaban la ubicación junto al centro educativo.

En la sentencia se declaran nulas de pleno derecho las resoluciones municipales al considerar que carecen del preceptivo informe de evaluación ambiental, obligatorio según la legislación vigente. El juzgado impone costas procesales al Ayuntamiento, que cuenta con quince días para presentar recurso de apelación.

Tras conocerse el fallo, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad aseguró que no paraliza la decisión del cantón situado en Montecarmelo e insistió en que no habrá incineración.

Los servicios jurídicos del Consistorio tendrá que analizar la sentencia. Carabante afirmó que lo dice el texto judicial es que estima el recurso del Colegio Alemán por considerar que el cantón tiene que estar sometido a la evaluación ambiental, "una conclusión que se obtiene después de una hipótesis que es errónea al considerar que en el cantón se va a producir incineración de residuos, cosa que no se va a producir".

"No se paraliza la actividad, no se paraliza la decisión del Consistorio dado que esa sentencia no pone en cuestión en ningún momento la ubicación de la parcela, si es buena desde el punto de vista urbanístico y técnico, y tampoco pone de manifiesto, como pretendía el Colegio Alemán y los vecinos, que haya molestias o perjuicios para ellos", añadió.