El Ayuntamiento estudia presentar recurso a la sentencia del cantón de Montecarmelo: "No se pronuncia sobre ubicación"

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha señalado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento están estudiando presentar un recurso a la sentencia del cantón de Montecarmelo y ha subrayado que "en ningún momento" se pronuncia sobre "la idoneidad de la ubicación".

Así lo ha manifestado este jueves en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno después de que el juzgado contencioso-administrativo 9 de Madrid haya declarado nula la ubicación de un cantón de limpieza en Montecarmelo cerca del Colegio Alemán por faltar la evaluación ambiental.

El fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, estima el recurso presentado por la Asociación del Colegio Alemán en Madrid contra los decretos del Ayuntamiento que modificaban la ubicación junto al centro educativo. El juzgado impone costas procesales al Ayuntamiento, que cuenta con quince días para presentar recurso de apelación.

"La sentencia entiende que sería necesario un informe de evaluación ambiental. En ningún caso, se pronuncian sobre la idoneidad o no de esa parcela o de esa ubicación. La sentencia lo que habla es de la necesidad de una evaluación ambiental porque entiende que hay determinadas instalaciones que conllevarían esa necesidad de ese informe ambiental. Nosotros entendemos que no es así porque no son esas instalaciones las que allí se van a poner y que no sería necesario ese informe de evaluación ambiental", ha recalcado Sanz.