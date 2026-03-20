Vecinos de Montecarmelo exigen dimisión del "trío de la basura" por "mentir" por el cantón y piden amparo a Ayuso

Rueda de prensa de la plataforma No al cantón y asociación vecinal de Montecarmelo para presentar el informe 'Decálogo de mentiras del Ayuntamiento de Madrid' - EUROPA PRESS

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Plataforma No al cantón y de la Asociación Vecinal de Montecarmelo han exigido este viernes la dimisión de lo que han calificado como "trío de la basura", en referencia al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y el concejal-presidente de Fuencarral-El Pardo y concejal delegado de Limpieza, José Antonio Martínez Páramo, por "descalificaciones" a los vecinos y "mentiras" sobre el cantón proyectado en este barrio.

En una rueda de prensa desde el local de la asociación vecinal, han pedido además amparo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que "intervenga" ante una situación que, a su juicio, afecta a miles de menores y supone un "despropósito".

Durante el acto, los portavoces de ambas entidades han respondido así a las declaraciones realizadas por el regidor en las que ha insistido en que la realidad del cantón de Montecarmelo tumbará "mentiras y leyendas" de quien lo asemejó a "Chernóbil".

Cabe recordar que desde el Gobierno de Almeida han reafirmado con respecto al cantón de Montecarmelo que se instalarán "solo vestuarios" para los trabajadores, rodeados de un parque. Asimismo, han recalcado que no se construirá la base del Selur, mientras que han atendido a las demandas de vecinos y se han "reducido al mínimo" las instalaciones, poniendo "unos vestuarios solo y también unas pequeñas oficinas administrativas"

Frente a ello, estos vecinos han defendido que su oposición al proyecto se basa en "hechos, datos y documentos" del propio Gobierno municipal, que han recogido en un informe de 71 páginas bajo el título de 'Decálogo de mentiras del Ayuntamiento de Madrid'.

Uno de los portavoces vecinales, Vicente Sánchez, ha asegurado que están "indignados por las descalificaciones, ofensas e insultos" del primer edil y ha sostenido que "es el alcalde el que se descalifica a sí mismo con estas declaraciones atacando a los vecinos".

Según ha relatado, en mayo de 2024 entregaron al alcalde 14.000 firmas junto a una petición de reunión para reclamar la reubicación de las instalaciones "a una zona industrial", encuentro que, ha afirmado, no se ha producido. También ha señalado que remitieron otros escritos a Almeida sin obtener respuesta.

"¿A QUIÉN QUIERE ENGAÑAR ALMEIDA?"

Durante su intervención, los portavoces han sostenido que el Ayuntamiento ha intentado presentar como un simple cantón auxiliar o unos vestuarios lo que, a su juicio, responde a un proyecto industrial. "¿A quién quiere engañar? O al juez, donde tiene presentado un proyecto con todas las instalaciones industriales, con el presupuesto de las instalaciones industriales, con 5.800 metros, o a los vecinos, donde dice que todo eso va a estar vacío?", ha planteado Sánchez.

Los representantes vecinales han insistido en que el proyecto que manejan se corresponde con la documentación municipal presentada en sede judicial. "No es cuestión de convencimiento. Esto es una realidad", ha defendido otro de los portavoces, Miguel Ángel Carretero, quien ha pedido al Ayuntamiento que plasme por escrito cualquier modificación.

En la comparecencia, los vecinos han reiterado que no se oponen a dotaciones para trabajadores municipales de limpieza y han subrayado que el problema, a su juicio, es la dimensión y naturaleza del proyecto. "Nosotros no tenemos nada en absoluto en contra de los trabajadores municipales", han remarcado, al tiempo que han defendido que en el barrio podría existir "un cantón auxiliar de limpieza" para los operarios que atienden el servicio diario, pero no una "macroinstalación" de mayores dimensiones.

Al hilo, han pedido que el alcalde visite el barrio y mantenga una reunión con los vecinos. "Queremos un debate (...) con los papeles encima de la mesa", han señalado.

PIDEN A AYUSO QUE "INTERVENGA"

Durante la rueda de prensa, los portavoces de ambas plataformas han solicitado amparo a Ayuso para que "intervenga" debido a la ubicación prevista para la instalación. "Creo que los 4.200 niños de Montecarmelo se merecen un entorno seguro y no 80 camiones circulando en torno a sus colegios, un entorno seguro y un entorno saludable", ha afirmado.

"4.200 niños, señora Ayuso, son muchos niños", ha recalcado Carretero, quien ha insistido en la cercanía de la instalación a centros educativos, viviendas y la destrucción de arbolado y zonas verdes del barrio. Por ello, ha pedido a la presidenta autonómica que actúe "como presidenta del Partido Popular de Madrid" para frenar, ha dicho, los insultos y descalificaciones "a sus propios conciudadanos".

Los vecinos han sostenido además que existen alternativas para reubicar la instalación en suelo industrial y han lamentado que, a su entender, no exista "voluntad política" para estudiarlas. "Hay disponibilidad de suelo", han señalado, al considerar que en esta zona de Madrid "hay parcelas más que de sobra para albergar una instalación de este tipo".

UN DECÁLOGO DE "MENTIRAS"

En el documento presentado este viernes, las entidades recogen lo que consideran "mentiras" y anuncios "fake" del Ayuntamiento bajo el Gobierno de Almeida. Así, en un total de 71 páginas, exponen, según han indicado, un decálogo en el que rebaten con "datos y documentos" diversas afirmaciones municipales sobre el proyecto.

Sánchez ha afirmado que el "engaño principal" consiste en "pretender vender un cantón auxiliar" cuando, según su interpretación, "lo que están construyendo es un parque de maquinaria".

Entre otras cuestiones, han señalado que, a su juicio, el proyecto contempla una superficie de 5.800 metros cuadrados, de los cuales "a vestuarios solo se dedican 300", y han cuestionado los anuncios de modificación al considerar que no constan "en negro sobre blanco", es decir, a nivel de documentación. "No conocemos todavía ningún papel donde digan que renuncian", han explicado, en referencia al proyecto original.

Los portavoces han recordado que el conflicto se encuentra judicializado y que cualquier "posibilidad de acuerdo" debe pasar por un "acuerdo extrajudicial, validado posteriormente en el juzgado". En este sentido, han avanzado que continuarán presentando alegaciones y recurriendo a "todos los recursos" disponibles.

Además, han anunciado que mantendrán las movilizaciones y convocarán una asamblea general de comunidades y asociaciones para decidir los siguientes pasos a seguir. "No vamos a parar", ha afirmado Carretero, quien ha señalado que seguirán "saliendo a la calle" para que esta "aberración" (en referencia al proyecto del cantón) llegue a su "punto y final".

La comparecencia ha concluido con la reiteración de su principal demanda: "Montecarmelo exige la dimisión del trío de la basura", han indicado, al tiempo que han avanzado que se reservan el derecho a emprender acciones legales por las declaraciones del alcalde.