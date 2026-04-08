Vecinos del sureste se movilizan contra una macroplanta de biogás entre Belmonte de Tajo y Villarejo

Archivo - Imagen de archivo de las instalaciones de la planta agroindustrial de biometano en La Calahorra (Granada, Andalucía). - Arsenio Zurita - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de los municipios de Belmonte de Tajo y Villarejo de Salvanés se han movilizado contra el proyecto de una macroplanta de biogás que prevé instalarse en el paraje de El Mojón y tratar hasta 140.000 toneladas anuales de residuos orgánicos.

La iniciativa, que contempla el procesamiento de purines, gallinaza, lodos de depuradora, residuos de mataderos y otros subproductos, ocuparía una superficie cercana a los 100.000 metros cuadrados e incluiría grandes digestores anaerobios, balsas de almacenamiento de más de 90.000 metros cúbicos y sistemas para la producción de biometano.

El proyecto ha generado una creciente inquietud social en este entorno rural de carácter agrícola, donde los vecinos alertan del impacto ambiental y sobre la calidad de vida, según ha señalado la Plataforma Ecologista Madrileña en un comunicado.

Entre las principales preocupaciones figuran las posibles emisiones de olores y gases, el incremento del tráfico pesado, los riesgos para acuíferos y suelos, así como la afección paisajística y acústica.

Esta preocupación se ha traducido en la creación de una plataforma ciudadana y en la celebración de una asamblea informativa que ya el pasado 21 de marzo se reunió con la participación de vecinos y en la que se abordaron las implicaciones ambientales, sociales y económicas de las instalaciones.

Desde la plataforma se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a participar en el proceso de alegaciones administrativas.

A la oposición vecinal se suma el rechazo institucional del Ayuntamiento de Belmonte de Tajo, que ha expresado públicamente su negativa al proyecto y su compromiso de defender los intereses de la población ante una iniciativa que consideran de alto impacto en un entorno de especial sensibilidad.