Las ventas del comercio minorista en la Comunidad crecen un 2,9% en marzo y la ocupación sube un 0,3%

Archivo - Masa en la pastelería ‘Paco Pastel’, a 22 de marzo de 2024, en San Lorenzo de El Escorial, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comercio minorista en la Comunidad de Madrid registró un ascenso en sus ventas del 2,9% en marzo respecto al mismo mes de 2025, según reflejan los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Atendiendo a estas cifras, la tasa anual de ventas de la Comunidad de Madrid en el comercio minorista se sitúa por debajo de la media nacional, que alcanza el 3,7%.

En el caso de la ocupación en el sector del comercio minorista, la Comunidad de Madrid registró una subida del 0,3% respecto al mes de marzo del pasado año, seis décimas por debajo de la media nacional (+0,9%).

En lo que va de año, las ventas del comercio minorista en la región madrileña acumulan un incremento del 3% en la región --dos décimas por debajo del conjunto del país (+3,2%)--, mientras que la ocupación en el sector mantiene un ascenso del 0,5% (tres décimas menos que el registro nacional, que se sitúa en el 0,8%).

En términos mensuales, el empleo del sector en la región en el mes de marzo no ha experimentado ninguna subida y bajada respecto a febrero de 2026, frente al crecimiento del 0,6% a nivel nacional.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, las ventas del comercio al por menor registraron un avance interanual del 3,7% en marzo, tasa 1,7 puntos superior a la del mes previo. Con este repunte interanual, la facturación del comercio minorista acumula 21 meses consecutivos de alzas.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó un 4,1% en marzo en relación al mismo mes de 2025, tasa 1,8 puntos superior y la menor desde el pasado mes de noviembre. Con el avance del tercer mes del año, se encadenan ya 40 meses consecutivos de tasas positivas en la serie desestacionalizada.

En tasa mensual (marzo sobre febrero) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista se dispararon un 1,2%, su mayor alza mensual desde febrero de 2025.

En cuanto al empleo, la ocupación en el sector del comercio minorista creció en marzo un 0,9% respecto al mismo mes de 2025, tasa dos décimas inferior a la del mes anterior. No obstante, el empleo en el comercio minorista acumula 55 meses consecutivos en tasas positivas.