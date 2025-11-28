Las ventas del comercio minorista en la Comunidad crecen un 4,6% en octubre y la ocupación sube un 0,2%

Archivo - Recursos de panadería en el mercado de ‘La Despensa de Madrid’, en los jardines del Palacio del Infante Don Luis, a 7 de septiembre de 2025, en Boadilla del Monte, Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comercio minorista en la Comunidad de Madrid registró un ascenso en sus ventas del 4,6% en octubre respecto al mismo mes de 2024, según reflejan los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el caso de la ocupación en el sector del comercio minorista, la Comunidad de Madrid registró una subida del 0,2% respecto al mes de octubre del pasado año, cuatro décimas por debajo de la media nacional (+0,9%).

En lo que va de año, las ventas del comercio minorista en la región madrileña acumulan un incremento del 3,6% en la región --nueve décimas menos que la media nacional (+4,5%)--, mientras que la ocupación en el sector mantiene un ascenso del 1,5% --igual que el registro nacional--.

En términos mensuales, el empleo del sector en la región en el mes de octubre ha experimentado un descenso del 0,1% respecto a septiembre de 2025.