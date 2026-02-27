El viajero internacional de alto impacto deja en Madrid 980 euros al día y más de 10.000 euros por viaje

Archivo - Vista exterior del hotel de lujo Four Seasons, a 26 de junio de 2022, en Madrid, (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El viajero internacional de alto impacto deja en Madrid un impacto económico cercano a 980 euros diarios y 6.860 euros por turista, con un gasto medio total por viaje de 10.183 euros y una estancia media de siete días, según el informe 'Turismo de alto impacto y sostenibilidad en Madrid', elaborado por Virtuoso para Madrid Destino.

El estudio, presentado este viernes en la Casa de la Panadería en el marco de la segunda edición de Virtuoso Impact Summit, concluye que este perfil constituye "un motor decisivo de creación de valor" para la capital.

En concreto, el análisis apunta a que el viajero de alto impacto contribuye 2,4 veces más a la economía madrileña que el viajero medio y permanece más tiempo en la ciudad (siete días frente a cinco). Del mismo modo, destina 2,4 veces más a alojamiento, 2,1 veces más a gastronomía, 1,7 veces más a experiencias y 3,3 veces más a compras, triplicando el gasto en compras respecto a otro perfil de turista.

"Lo que nos permite este estudio primero es tener un diagnóstico, saber cuál es el impacto que tiene en la ciudad y también nos dice cuáles son las oportunidades que tenemos de seguir creciendo", ha trasladado la concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo, quien ha subrayado que "estos datos ayudan a ver que la estrategia del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida va "por el buen camino".

De su lado, el viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Luis Martín, ha destacado que el informe "revalida" la posición de Madrid como "uno de los grandes destinos turísticos mundiales" para el turista de alto valor, "por encima de otros grandes destinos como París".

El vicepresidente de Sostenibilidad de Virtuoso, Javier Arredondo, ha subrayado que se trata del "primer estudio que mide de forma específica la oferta y la demanda de este perfil y lo conecta con la sostenibilidad en sus tres pilares: económico, ambiental y cultural".

El informe ha incorporado más de 30 entrevistas, una encuesta a 524 viajeros internacionales y datos propios de producción de la red Virtuoso, integrada por más de 1.200 agencias y 20.000 asesores en 58 países.

MOVILIDAD PEATONAL Y EXPERIENCIAS EXCLUSIVAS

El estudio destaca que el 96% de los viajeros de alto impacto considera importante poder desplazarse a pie al elegir alojamiento, frente al 89% del viajero medio.

Asimismo, el 49% busca experiencias exclusivas y privadas y duplica el gasto en este ámbito, incluyendo visitas fuera de horario a museos o la privatización puntual de espacios culturales. En este sentido, el informe apunta a que seis de cada diez manifiestan intención de comprar durante su estancia, aunque finalmente lo hacen cinco, lo que abre margen de crecimiento en compras, mercados locales y propuestas de 'wellness'.

Sobre la procedencia de este turista de alto valor, Maíllo ha detallado a los medios que el principal mercado es el americano. "Pero si analizamos el gasto, el gasto asiático es el mayor de todos, pero cada uno de ellos tiene una de idiosincrasia diferente", ha remarcado.

41 HOTELES DE CINCO ESTRELLAS EN LA REGIÓN

La Comunidad de Madrid cuenta con 41 hoteles de cinco estrellas o cinco estrellas gran lujo, que suman 6.663 habitaciones y 13.653 plazas, de los que 36 se ubican en la capital.

El informe enmarca estos datos en el entorno del eje del Paisaje de la Luz, Patrimonio Mundial, que concentra instituciones como el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y el Museo Reina Sofía, así como por nuevas infraestructuras culturales y la rehabilitación del patrimonio en el centro histórico.

También pone en valor la descentralización, con visitas a enclaves como San Lorenzo de El Escorial, Aranjuez, Alcalá de Henares o la Sierra de Guadarrama.

Esta descentralización también se hace notar en la propia ciudad, según ha resaltado Maíllo: "Hay un dato que es fundamental y en el que estamos trabajando, que es la descentralización del turismo, porque el turismo de alto impacto en el 95% de las veces prefiere ir a zonas que no son las céntricas".

En el plano de la sostenibilidad, el 83% de los viajeros de alto impacto afirma que el turismo sostenible añade valor a su experiencia; el 82% señala que influye en su elección de destino y el 86% busca que la sostenibilidad se integre en experiencias 'premium', porcentajes superiores a los del viajero medio.

En lo gastronómico, el 35% prevé cenar en un restaurante con estrella Michelin durante su estancia. La ciudad suma 31 restaurantes con estrella (39 estrellas en total), mientras que en el conjunto regional ascienden a 35 establecimientos con 43 estrellas.

Además, el informe recoge que el gasto 'tax free' creció un 163% entre junio de 2023 y mayo de 2024, con un ticket medio de 2.600 euros, situando a Madrid como segundo destino europeo en rentabilidad de compras de lujo por turista.

UN MADRID ALEJADO DEL 'SELFIE'

Maíllo ha destacado que disponer de "datos contrastados" permite validar la estrategia municipal de apostar por el turista de valor. "No es tan importante cuántos, sino cómo gastan. Cada turista de alto impacto contribuye con casi 7.000 euros de manera directa, indirecta e inducida en Madrid", ha subrayado.

Por su parte, Martín ha resaltado que la región lleva años compartiendo una "visión y estrategia común" para atraer turismo internacional de calidad, apoyada en la mejora de la conectividad aérea --con el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas superando los 68 millones de pasajeros en 2025--, la captación de grandes eventos y el enriquecimiento progresivo de la oferta cultural y gastronómica.

En este sentido, ha rechazado el Madrid del 'selfie' en el que el turista llega para hacerse la foto y no volver a visitarla. Una tesis secundada por Maíllo, quien ha añadido que desde el Consistorio, junto a la Comunidad de Madrid, buscarán "defender ese estilo de vida madrileño".

"La propia experiencia turística de Madrid va muy vinculada a disfrutar de nuestro estilo de vida, no somos un destino donde se va solamente una vez, hacerte una fotografía o visitar un recurso turístico importante, sino que precisamente lo que atrapa es que se puede disfrutar de una experiencia de muchísima calidad en diferentes ámbitos", ha explicado el viceconsejero.