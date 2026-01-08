Los viajes en autobuses de EMT Madrid y bicimad, gratuitos este jueves y viernes con la vuelta a las aulas tras Navidad

Archivo - Un autobús de la EMT circula el día en que es gratis realizar viajes en los viajes de la EMT, a 11 de enero de 2022, en Madrid, (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid), excepto la línea Exprés Aeropuerto, serán gratuitos durante 48 horas, es decir, este jueves y viernes, coincidiendo con el regreso a las aulas tras las vacaciones de Navidad, ha informado el Consistorio en un comunicado.

El servicio gratuito estará disponible desde las 00.00 horas del jueves hasta las 23.59 horas del viernes. Como en ediciones anteriores, los viajeros deberán validar su título de transporte; quienes no lo tengan, recibirán un billete sencillo sin coste por parte del personal de conducción.

Además, por sexta vez, el servicio de bicicleta pública eléctrica, bicimad, se suma a las jornadas de gratuidad. Durante los días este jueves y viernes, todos los viajes de hasta 30 minutos serán gratuitos.

El sistema, consolidado como una alternativa firme de movilidad, cuenta con 634 estaciones y 7.782 bicicletas en los 21 distritos de Madrid y ha superado los 13,63 millones de usos acumulados en 2025.

El fomento del uso del autobús y del servicio de bicimad es fundamental para impulsar la movilidad sostenible en la capital. Con esta medida, el Ayuntamiento de Madrid busca promocionar el transporte público y el uso de la bicicleta como alternativas al vehículo privado.