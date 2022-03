El vicealcalde de Alcalá anima a visitar su S.Santa interés turístico nacional: "14 cofradías con tallas impresionantes"

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde de Alcalá de Henares, Miguel Ángel Lezcano (Cs), ha animado a los ciudadanos de la región y del resto de España, y también a los turistas extranjeros, a visitar y conocer en abril la Semana Santa complutense, una fiesta de interés turístico nacional, que cuenta con 14 cofradías "con tallas impresionantes".

En una entrevista anoche en 'Canal 33' recogida por Europa Press, Lezcano ha recordado que Alcalá es uno de los pocos municipios españoles con tres fiestas de interés turístico nacional, una de ellas es la Semana Santa, en la que Ciudadanos (Cs) "incidió muchísimo para lograrlo".

Este mes de abril, tras dos años cancelada por el Covid, vuelve la Semana Santa complutense. "Yo soy cofrade de la Virgen del Carmen. Es una Semana santa maravillosa, con muchos costaleros, unas tallas impresionantes y bandas muy importantes, algunas ya están ensayando y vienen de otros lugares, como la banda de Lebrija, que da gusto escucharla tocando 'Mi amargura'", ha destacado.

El vicealcalde también ha recordado que la Concejalía de Turismo ha puesto en marcha el I Concurso de Embellecimiento de Balcones y Escaparates durante la Semana Santa, en el que podrán participar todas las personas que tengan sus negocios o viviendas ubicados dentro del recorrido en el que se desarrollarán las procesiones. El primer premio estará dotado con 1.000 euros, el segundo con 500 y el tercero con 300 para ambas categorías. Se reciben inscripciones hasta el 31 de marzo.

"Vamos a hacer la Semana Santa de Alcalá atractiva año a año para que sea un atractivo en toda la Comunidad de Madrid. Nuestros cofrades, costaleros y la gente de Alcalá pone su empeño y les mando saludo a todos para animarles, y a todos los que ayudan por detrás como los técnicos del Ayuntamiento", ha lanzado Lezcano.

El 'número dos' del Consistorio complutense tampoco se ha olvidado de otros referentes culturales complutenses como el mercado cervantino, que reúne a 200.000 personas un fin de semana, o a su Red de Juderías. "Alcalá es turismo, cultura y tradición. La ciudad es historia, patrimonio, cultura. No hay una ciudad más multicultural que Alcalá. Tiene una gastronomía extraordinaria, no solo por el tapeo. Hemos presentado unos premios de Gastronomía y este jueves 24 está Ferrán Adriá en el Teatro Cervantes. Por eso pedimos a la gente que se deje de llevar y venga a Alcalá", ha insistido.

ACUERDO CON EL PSOE: "O ERA PODEMOS O NOSOTROS"

En materia política, Lezcano ha explicado en 'Canal 33' que llegó hace unos meses a un acuerdo con el PSOE, que hasta ahora gobernaba en solitario tras ganar las elecciones locales, porque "tenía que elegir entre podemos y Cs, y yo decidí que había que dar estabilidad a mi ciudad. "En Comunidad de Madrid no somos un partido no bisagra, sino leal", ha manifestado.

Entre los proyectos de gobierno acordados, están los 5 millones dedicados a planes viales de circulación, los 3 millones a turismo, los 7 millones en reformas de parques y lo destinado a peatonalizaciones e interconexión de los parques porque "se estaban convirtiendo en un foco de delincuencia". "Y vez de coger un proyecto a cuatro años, vamos a llegar un proyecto a futuro en Alcalá, al año 2030, para que nuestros hijos puedan disfrutarla", ha indicado.

Respecto a las quejas de la oposición por el aumento de presupuesto dedicado a sueldos tras su entrada en el Gobierno, el vicealcalde ha explicado que se ha vuelto a la masa salarial de 2015, tras la reducción impuesta por Somos Alcalá en su anterior pacto de Gobierno con el PSOE. Y ha reprochado a la portavoz local del PP que "se embolse 100.000 euros al año por tener dedicación exclusiva en Alcalá y ser diputada en la Asamblea".

"El populismo está siendo nefasto porque se utiliza para mentir a los ciudadanos. Pasa lo mismo con Vox, cuando nos da lecciones de españolidad. Yo he sido guardia civil en los años más duros de ETA en el País Vasco, he estado en Cataluña en la época de Terra Lliure y el GRAPO, he estado en Sarajevo y la Guerra de Bosnia. Lecciones de defender España, poquitas. Yo no soy de dar lecciones a nadie, sino de entendimiento. Nicolás Redondo Terreros me dijo en su momento que el mejor acuerdo es pactar un desacuerdo. Acordemos el desacuerdo para que sea beneficioso a los ciudadanos", ha esgrimido.

En ese punto, el también secretario de Organización de Cs Madrid ha afirmado que no quiere "extremistas" en España porque "se alimentan entre ellos", al tiempo que ha recordado que "todas las guerras vienen por los extremos". Respecto a la de Ucrania, señala que ya se están produciendo matanzas y enfrentamientos cuerpo a cuerpo.

En Alcalá, ha resaltado, desde el inicio de la invasión rusa se pusieron a trabajar con la asociación de ucranianos de la zona y han llevado diferentes camiones a Ucrania; y al mismo tiempo han iniciado una campaña social para que los desplazados sepan dónde dirigirse en la ciudad. "Estuvimos con el presidente de la asociación, que nos expresaba que lo más necesario ahora son los medicamentos", ha concluido Miguel Ángel Lezcano.