La vicealcaldesa cree que el Real Madrid-Hapoel israelí "se debería jugar en abierto, como cualquier otro partido"

Mario Hezonja (Real Madrid) y Levi Randolph (Hapoel IBI Tel Aviv) - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, cree que el encuentro de baloncesto que enfrentará la próxima semana al Real Madrid con el Hapoel Tel Aviv "se debería jugar en abierto, como cualquier otro partido".

El encuentro de cuartos de final de la Euroliga "se debería jugar en abierto", ha insistido la también delegada de Seguridad y Emergencias, en una rueda de prensa desde Madrid in Game, lo que le ha llevado a empatizar con "el malestar de la afición local" ante la posibilidad de que se dispute en cerrado, una decisión que debe tomar la Delegación de Gobierno.

Sanz ha lamentado que "algunos estén más en señalar a aficiones que en cumplir con su obligación de garantizar la seguridad de cualquier evento", con una alusión indirecta al delegado del Gobierno, Francisco Martín.