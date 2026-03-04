Vicealcaldesa insiste en dar el salto de "conversaciones privadas a plazos concretos" en el "infrautilizado" Abroñigal

Archivo - Un camión circula por la estación de mercancías Abroñigal, a 7 de abril de 2021, en Madrid (España). El gigantesco buque Ever Given fue desencallado el pasado 29 de marzo después de una semana bloqueando la vía del Canal de Suez. Desde entonces - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz, ha insistido, como ya hiciera el regidor, José Luis Martínez-Almeida, en dar el salto de "conversaciones privadas a plazos concretos" en el "infrautilizado" Abroñigal.

En una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, Sanz ha asegurado que la próxima legislatura será "la del sur", como apunta la Estrategia presentada esta misma semana, que incluye ese 'Madrid Nuevo Sur', como han venido denominando al proyecto de Abroñigal.

La también delegada de Seguridad y Emergencias ha recordado las palabras de ayer de Almeida, en las que subrayaba que "hay conversaciones privadas" con el Gobierno de España en torno a esta operación y de lo que se trata es de "dar un salto ya igual, que se consiguió con Chamartín, con Nuevo Norte".

Sanz ha puesto el foco en un espacio "absolutamente infrautilizado en un sitio como la ciudad de Madrid, con la necesidad de suelo que tiene", por lo que es "el momento de dar el salto y definitivamente aprobar esa operación en ese entorno de Méndez Álvaro que ahora mismo Adif no está utilizando y tampoco está teniendo un beneficio para la ciudad de Madrid".

"Lo que les pedimos es pasar de las musas al teatro y de esas conversaciones privadas a planes para sacar adelante esa operación, igual que Madrid Nuevo Norte, el desarrollo más importante de Europa", ha remarcado, tras insistir en que "en la próxima legislatura el sur de Madrid tiene que tener total y absolutamente el protagonista".