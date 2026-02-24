La vicealcaldesa niega irregularidades en dos promociones de Policía y apunta a una "discrepancia administrativa"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida (d), durante una sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles - Gustavo Valiente - Europa Press

La delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, también vicealcaldesa de Madrid ha calificado de "falso de toda falsedad" la existencia de irregularidades en el nombramiento de las promociones 54 y 55 de Policía Municipal y ha apuntado sólo una "discrepancia administrativa".

El concejal socialista Enrique Rico ha explicado en el Pleno de Cibeles que ellos defienden "el prestigio del Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid, prestigio que se han empeñado en lesionar" desde el PP, para añadir que perciben una "vulneración del principio de mérito y capacidad".

También ha enmarcado el cese del ya exdirector de la Policía Pablo Enrique Rodríguez Pérez "no por voluntad propia sino porque se han visto obligados por la presión política, es decir, lo han hecho por miedo a que perjudique a su futuro político". "Señora Sanz, debe asumir responsabilidades por la gestión de esta situación insostenible de la Policía Municipal de Madrid", ha concluido Rico.

"DISCREPANCIA ADMINISTRATIVA"

La vicealcaldesa le ha contestado que no se preocupe por su futuro político ni por el de los concejales del PP porque lo tienen "absolutamente garantizado", para asegurar de nuevo que "es falso de toda falsedad que haya ninguna irregularidad en el nombramiento de las oposiciones 54 y 55".

"Lo único que hay respecto a este tema es una mera discrepancia administrativa con el tribunal sobre la forma de dar cumplimiento a una sentencia y por eso el Ayuntamiento ha recurrido para ver cómo debe hacerlo", ha aclarado.

En este punto ha pasado a lanzar a la bancada socialista "que el número dos de la Policía, el uniformado de mayor rango, está denunciado por violación, por coacciones y por lesiones psíquicas a una subordinada y que su víctima ha tenido que ir directamente a los tribunales porque no se ha sentido segura para denunciar ante los mandos de su ministerio".

Unido a que "el máximo jefe en la persecución de los delitos económicos haya sido detenido por tener millones de euros guardados en las paredes de su casa y colaborar con el narcotráfico", más la gestión del "triplemente reprobado" ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"El Gobierno que ustedes apoyaron (en relación al dirigido por Manuela Carmena) humilló sistemáticamente a nuestra policía y la acusó de hechos gravísimos, incluso de la muerte de una persona en Lavapiés, y desde luego nosotros le hemos devuelto el respeto y recompuesto los medios humanos y materiales", ha defendido, para apostillar que "casi la mitad de la plantilla actual de la Policía Municipal se ha incorporado con José Luis Martínez-Almeida como alcalde y sólo en los próximos meses se van a incorporar hasta 1.400 policías municipales".