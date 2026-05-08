La vicealcaldesa no asistirá a la gala de los Platino en Cancún por el "boicot" y los "ataques" de Sheinbaum a Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en México - Luis Barron / Zuma Press / Europa Press / Contacto

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, no asistirá a la gala de los Premios Platino del cine iberoamericano que se celebran en Cancún por el "boicot" y los "ataques" de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la jefa del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo han trasladado fuentes del equipo de Sanz, que han constatado que no habrá representación del Ayuntamiento de Madrid en los Platino. En esta edición la gala se celebra en Cancún alternándose cada año esta sede con Madrid en un evento copatrocinado por la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital española.

La resolución de la vicealcaldesa llega después de que Díaz Ayuso haya decidido "suspender la tercera parte del viaje que estaba prevista en Monterrey y volver a Madrid" ante el "clima de boicot" del que han acusado a la presidenta Sheinbaum y al "Gobierno de ultraizquierda mexicano".

Fuentes regionales han acusado a Sheinbaum de "boicotear" la gala de los Premios Platino de cine iberoamericano si acudía Díaz Ayuso, que finalmente ha decidido no hacerlo "para no perjudicar a los empresarios mexicanos".

Las mismas fuentes han aseverado que "el Gobierno mexicano ha amenazado a los organizadores de los premios Platino con cerrar el complejo donde se celebran" si acudía Ayuso, tanto al evento como al recinto. En esta edición la gala se celebra en Cancún cuando se alterna cada año esta sede con la de Madrid en un evento copatrocinado por la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital española.

LA AGENDA DE LA PRESIDENTA

Desde el entorno de la presidenta madrileña han contestado a las críticas de la izquierda cuando han acusado "en falso" a Ayuso diciendo que su agenda estaba vacía. "Durante el fin de semana estaba prevista la asistencia a la gala de los premios Platino, además de reuniones con representantes del mundo del cine español e iberoamericano, que son quienes han invitado a la presidenta a esta parte del viaje", han indicado.

"Es insólito que Sheinbaum amenace a una representante política de otro país porque no esté de acuerdo con sus ideas y no actúe con el respeto con el que ella es recibida en España. La deriva totalitaria y violenta de México conduce al país a graves episodios antidemocráticos como el que se vive hoy", han lamentado fuentes autonómicas, que han condenado "un gesto sin precedentes contra un representante del Estado español, la cultura y la libertad de empresa y de expresión".