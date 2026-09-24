La vicealcaldesa ofrece una residencia a Maricarmen frente a la "casi nada" de otros y vaticina un "otoño caliente"

Maricarmen espera en su casa a que se ejecute o se impida el desahucio, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Maricarmen, una vecina de 87 años del barrio madrileño de Retiro, se enfrenta este miércoles día 23 a un cuarto y definitivo intento de - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, sigue poniendo a disposición de Maricarmen --la mujer de 87 años desahuciada ayer de su casa, en la que residía desde hace 71 años-- una plaza en una residencia municipal frente a "lo que han hecho otros, que es casi nada", más allá de la "demagogia, indecencia y cinismo" de la izquierda, lo que le ha llevado a vaticinar un "otoño caliente" tras las "algaradas" de ayer.

Sanz ha confirmado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que el Ayuntamiento no sólo le ha venido ofreciendo un recurso habitacional a la anciana "sino que a lo largo de todo este proceso el Ayuntamiento de Madrid ha estado pendiente permanentemente de la situación de Maricarmen" frente "a lo que han hecho otros, que básicamente es casi nada, como la Administración General del Estado".

"El Ayuntamiento de Madrid le ha proporcionado a Maricarmen prácticamente todos los servicios que están a su disposición: teleasistencia, ayuda a domicilio con un total de 90 horas semanales, terapia ocupacional, fisioterapia preventiva, atención psicológica, con los Servicios Sociales tanto del distrito como desde el área de Políticas Sociales", ha enumerado la portavoz municipal.

A lo que se suma el ofrecimiento de ayer, durante el proceso de lanzamiento y que se mantiene ahora, con posterioridad, en forma de alojamiento residencial. "Ayer mismo lo volvió a rechazar, estamos hablando en este caso de una plaza en una residencia de las públicas municipales, de las tres con las que contamos y hasta el momento lo ha rechazado", ha indicado Sanz.

El Consistorio, a través de Samur-PC y Samur Social, seguirá "absolutamente pendiente" mientras se sigue "en permanente contacto con el hospital ante cualquier situación que pueda modificarse". "Si quisiera aceptar esa plaza pues está a su disposición para que pudiera incorporarse lo antes posible", ha señalado.

DE LA SEXTA A LA PRIMERA PREOCUPACIÓN DURANTE EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ

La vicealcaldesa ha pasado a poner el foco en el Gobierno central tras ocho años de mandato de Pedro Sánchez, tiempo en el que "el problema de la vivienda ha pasado de ser la quinta o sexta preocupación a ser la primera en todas y cada una de las ciudades de España".

"Pretender por parte del Gobierno de Sánchez que ahora la responsabilidad recaiga en una ciudad concreta cuando, por ejemplo, en Cataluña se producen cinco veces más desahucios de los que se producen en Madrid... ¿Por qué no se producen allí estas algaradas contra los gobiernos locales y regionales?", se ha preguntado.

Inma Sanz ha cargado contra la "demagogia, indecencia y cinismo" de la izquierda porque "lo que ocurrió ayer por el Gobierno de España es de tener muy pocos escrúpulos" dado que el Ayuntamiento, junto con la Comunidad, "fue la única Administración que ofreció una plaza residencial y que se ha ocupado de Maricarmen durante todo este tiempo".

"OTROS TRATAN DE APROVECHARSE DE LAS ALGARADAS"

"Mientras otros vienen a tratar de aprovecharse de esas algaradas que se produjeron en nuestras calles y a mí me parece que es intolerable, como es intolerable que el Gobierno de Sánchez eche balones fuera cuando lleva ocho años gobernando", ha criticado la vicealcaldesa.

Sanz ha apuntado al Gobierno central dado que "en su mano está la normativa". "La resolución judicial que se produjo ayer corresponde a una ley del PSOE, también llamada Ley Boyer. Ya está bien de echar responsabilidades a los otros. ¿Para qué tienen un Ministerio de Vivienda? ¿Para qué han creado Casa 47? Si no han hecho absolutamente nada, más allá de prometer un día 180.000 viviendas, otro día 200.000 y otro día 220.000", ha cuestionado.

"Nosotros hemos puesto viviendas en las que están viviendo gente. Tenemos 10.000 viviendas en estos momentos en el parque público, somos la Administración de España que más vivienda pública construye y además que más licencias está otorgando también para la vivienda pública", ha reivindicado.

"EL OTOÑO CALIENTE"

En cuanto a la manifestación convocada ayer en General Martínez Campos, la vicealcaldesa ha lamentado unas "situaciones de violencia" registradas en una acción sin autorización, unido al "escrache hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid" el día anterior en la feria inmobiliaria The District.

"Este va a ser el otoño caliente que la izquierda le quiere preparar a los gobiernos del PP. Todos esos sindicatos, toda esa izquierda que durante ocho años, cuando han empeorado las condiciones de vida de la gente, cuando la inflación está desbordada, cuando la gente cada vez tiene más problemas para llegar a fin de mes, para pagar sus hipotecas, no han tenido la decencia de salir a la calle, pero ahora sí lo hacen contra la oposición y contra los gobiernos del PP", ha arremetido.

Se encontrarán, ha advertido, con un Gobierno municipal "serio, que se va a ocupar de los problemas de la gente, que va a tratar de darles soluciones reales, pero sin permitir una sola lección de quienes han convertido la vivienda en el primer problema y ahora pretenden aprovecharse de una persona vulnerable como es Maricarmen, por la que no han hecho nada hasta el momento".