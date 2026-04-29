La vicealcaldesa recomienda "discreción" en las negociaciones con la Policía Municipal, "prioridad" para el Gobierno

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MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inma Sanz, ha asegurado en el Pleno de Cibeles ante una pregunta del portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, que continúan "con discreción" las negociaciones en torno al convenio de la Policía Municipal como la "prioridad" que es para el Gobierno municipal y con el convencimiento de que llegarán "a buen puerto".

"Si algo hemos aprendido en estos años en los procesos de negociación en los convenios laborales es que requiere de mucho trabajo, de mucha dedicación y también de una buena dosis de discreción para que lleguen a buen puerto", ha descrito la vicealcaldesa. "En eso estamos, y más allá de los vaivenes que se puedan producir en cualquier negociación de este tipo, estamos absolutamente convencidos de que vamos a lograr un buen acuerdo para los ciudadanos", ha aseverado.

A Ortega le ha asegurado con "absoluta seguridad que el convenio regulador del régimen especial de la Policía Municipal de Madrid es una absoluta prioridad para este equipo de Gobierno", como han demostrado desde 2019 "estudiando sus demandas y propuestas con el firme convencimiento de que vamos a llegar a un buen acuerdo".