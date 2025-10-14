La vicealcaldesa también cree que el Pleno es una "oportunidad" para "aclarar" la posición del PP sobre el aborto

Archivo - La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, interviene durante un pleno del Ayuntamiento de Madrid - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, también cree que el Pleno extraordinario, forzado por la izquierda y para el que aún no hay fecha, es una "oportunidad" para "aclarar" la posición del PP sobre el aborto.

Desde las VI Jornadas de Accesibilidad Universal, organizadas por el Ayuntamiento de Madrid, Sanz ha respondido así después de que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, reconociera ayer que el voto en el último Pleno ordinario condujo a "confusión" porque parecía, erróneamente, que el PP "estaba asumiendo el argumentario de Vox en relación con una categoría científica que verdaderamente no existe", el supuesto síndrome del post-aborto.

"El alcalde ya dio explicaciones al respecto de esto y también de la oportunidad que supone ese Pleno para explicar y aclarar definitivamente la posición del equipo de Gobierno y del Grupo Popular", ha trasladado a la prensa. Se trata de "aclarar la posición, si no se ha entendido bien cuál era la postura del equipo de Gobierno, y se tendrá la ocasión de hacerlo en ese Pleno extraordinario".