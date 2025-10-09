Viciana destaca doble de plazas en universidad pública que privada y critica el "ataque" de Sánchez con nuevo decreto

Archivo - El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, a 30 de agosto de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha destacado que la Comunidad de Madrid cuenta con el doble de plazas en universidad públicas que en las privadas y ha cargado contra el "ataque" del presidente, Pedro Sánchez, con el real decreto con nuevos criterios de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios en España.

En el Pleno de la Asamblea de Madrid, el diputado de Más Madrid Juan Varela ha alertado este jueves de la "grave escasez de plazas públicas en las titulaciones más demandadas" y ha censurado el "maltrato financiero" del Gobierno regional a las universidades madrileñas.

"Su objetivo es abrir nicho a las privadas, que como no son un servicio público, sino un negocio, ofertan solo titulaciones que la pública no puede atender suficientemente porque ustedes la tienen asfixiada. El otro objetivo es poner a la educación superior el mismo sistema discriminador que han creado en Primaria, en secundaria y en FP", ha censurado.

En esta línea, Varela ha lamentado que la "limitación" de la oferta pública "haya generado una multitud de oferta privada, sobre todo a distancia, de muy escasa calidad", por lo que los jóvenes y las familias "se ven obligadas a pagar para tener un futuro".

"Le veo a usted muy preocupado por la universidad privada y yo creo que se olvidan de que en Madrid existe el doble del número de plazas en la pública que en la privada. Me parece increíble que tengan el cuajo de plantear esta pregunta precisamente esta semana en la que el gobierno de Pedro Sánchez ha consumado su amenaza contra las universidades públicas y privadas", ha respondido Viciana en su turno de palabra.

En este sentido, el consejero de Educación ha reiterado que esta real decreto es "un ataque a la libertad de cátedra, de empresa, de establecimiento, a la seguridad jurídica y a las competencias" y ha recordado que la Comunidad de Madrid impugnará esta normativa en el Tribunal Supremo.