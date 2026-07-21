La victoria de Maroto en primarias y el no adscrito Ortega protagonizarán un descafeinado Pleno de Cibeles

Archivo - Pleno ordinario del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El Pleno de Cibeles llega hoy, 25 de noviembre, Día Internacional por la Erradicación de la Violencia de Género, sin una declara - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La victoria de Reyes Maroto en las primarias socialistas a la Alcaldía de Madrid frente a su número dos en el grupo municipal, Enma López, y el concejal no adscrito Javier Ortega Smith protagonizarán un descafeinado Pleno de Cibeles, el último antes del parón estival.

Maroto ha asegurado que los socialistas salen "reforzados" del proceso interno y ha prometido seguir trabajando en un proyecto "colectivo" en el que caben "todas las sensibilidades".

Preguntada por el futuro de Enma López en el grupo municipal tras haberle disputado las primarias, Maroto ha evitado personalizar y ha remarcado que el proyecto socialista está por encima de los nombres. "Aquí no estamos hablando de personas, estamos hablando de proyectos", ha señalado, antes de defender que el proyecto que empezó a liderar en 2023 es "un proyecto de mayorías", "con raíces" y en el que caben "todas las sensibilidades".

El exdirigente de Vox Javier Ortega Smith llega al último Pleno de la temporada ya no como portavoz de esta formación sino como concejal no adscrito tras su expulsión del partido y de que la Justicia haya desestimado sus medidas cautelares. Llega a Cibeles días después de haber comunicado también su salida del grupo parlamentario de Vox en el Congreso.

Ortega Smith podrá presentar una iniciativa cada dos plenos ordinarios de Cibeles y una cada cuatro comisiones de área de Gobierno. Durante el Pleno se desvelará quién ocupa la portavocía de Vox, con Ignacio Ansaldo a la espera de que la Justicia se pronuncie sobre sus cautelates ante la expulsión del partido, igual que Carla Toscano, de baja médica.

En el apartado de preguntas se abordarán las políticas de igualdad (PSOE), la situación del mercado laboral (Más Madrid), las actuaciones ante incendios (Más Madrid), Casa Árabe (Más Madrid y PSOE), los reveses judiciales del Ayuntamiento (Más Madrid y Vox), el impacto de las olas de calor (PSOE), la tasa turística (Más Madrid), los empadronamientos (PSOE), la línea 11 de Metro (PSOE) y las Cocheras de Cuatro Caminos (Vox).

SEMANA SANTA

También será la sesión en la que se solicitará formalmente a la Comunidad de Madrid la declaración de la Semana Santa madrileña como Fiesta de Interés Turístico Regional. Lo hará más de tres años después de aprobarse en el Pleno de Cibeles.

Vox, PP, CS y Grupo Mixto aprobaron en febrero de 2023, en el anterior mandato para iniciar los trámites para la declaración de la Semana Santa madrileña como Fiesta de Interés Turístico Regional, paso previo a su declaración nacional. Más Madrid y PSOE se abstuvieron en el Pleno de Cibeles porque no comulgaban con el planteamiento de la argumentación presentada por Vox.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Como proposiciones, solo dos. La primera será de Más Madrid, que reclamará el cumplimiento de la sentencia judicial que devuelve el expediente de los presupuestos participativos de las anualidades 2016, 2017, 2018 y 2019 al momento de las alegaciones tras el refrendo por el Tribunal Supremo y el Superior de Justicia.

La segunda y última, firmada por el PSOE, busca la constitución de un grupo de trabajo con el Gremio de Libreros de Madrid y otros representantes del ámbito del libro para diseñar una nueva línea de subvenciones de libre concurrencia para el año 2027 que incorpore el pago de parte de los alquileres de este tipo de establecimientos y otros gastos de personal y de gestoría.