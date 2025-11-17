Un videomapping en la fachada de Cibeles que combinará 3D e IA será el preámbulo del encendido navideño de este sábado - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un videomapping en la fachada de Cibeles que combinará lo mejor de la tecnología 3D y de la Inteligencia Artificial será el preámbulo del encendido navideño de este sábado, ha adelantado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Será a las 19.30 horas cuando el Ayuntamiento, en colaboración con Endesa, convertirá la fachada del Palacio de Cibeles en un gran espectáculo inmersivo de luz y sonido a través de un videomapping que dará el pistoletazo de salida al acto de encendido de la iluminación navideña.

'La energía de la Navidad' es el nombre del videomapping que convertirá la piedra del Palacio de Cibeles en "un lienzo vivo, propone un cuento contemporáneo en el que Madrid, cosmopolita, abierta y, a la vez, familiar, es el gran protagonista. La pieza recorre la ciudad desde su lugar más íntimo, el hogar, hasta el espacio compartido de sus calles y plazas, subrayando el alma más madrileña de la Navidad".

UN DISPOSITIVO TÉCNICO DE MÁS DE 150 PERSONAS y 14 PROYECTORES

La producción ha sido creada por un equipo de 25 profesionales con años de experiencia y un dispositivo técnico de más de 150 personas. El resultado es un espectáculo visual para el que serán necesarios catorce proyectores de última generación que dan una suma de más de medio millón de lúmenes. La proyección requiere una infraestructura concebida y creada específicamente para esta ocasión.

'La energía de la Navidad' mezcla lo mejor del 3D y de la inteligencia artificial para crear texturas hiperrealistas que se sucederán sobre el Palacio de Cibeles gracias a una realización muy cuidada y a una coordinación milimétrica.

El videomapping dará paso al acto de encendido, cuando el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y el bicampeón mundial de rally, Carlos Sainz, accionen el pulsador que pondrá en funcionamiento las más de 13 millones de bombillas del alumbrado navideño de la capital. Volverá a ser cien por cien led y llegará a más de 240 emplazamientos de los 21 distritos.

La delegada de Obras, Paloma García Romero, ha recordado que "ya solo faltan cinco días". "Desde el Ayuntamiento estamos deseando que los madrileños y visitantes puedan disfrutar de un gran encendido que estamos preparando con mucho cariño. El videomapping que se podrá ver en la fachada del Palacio de Cibeles va a ser el arranque perfecto de un acto que va a contar con muchas más sorpresas y que nadie se puede perder", ha animado a visitar.