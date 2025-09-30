El viernes 15 de mayo y el lunes 9 de noviembre serán festivos en la ciudad de Madrid el año que viene

Archivo - Varias personas durante el pasacalles castizo ‘Bailando por Madrid’ por las Fiestas de San Isidro - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El viernes 15 de mayo, San Isidro, patrón de la capital, y el lunes 9 de noviembre, la Virgen de la Almudena, patrona de los madrileños serán festivos en la ciudad de Madrid el año que viene.

Es la propuesta que la Alcaldía ha llevado al Pleno de este martes, aprobada por unanimidad, para fijar como fiestas locales de cara a su inclusión en el calendario laboral de 2026.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobaba este miércoles el calendario laboral de la región para el año 2026, que contará con un total de 14 días festivos, de los que dos serán locales y corresponden establecer a cada uno de los ayuntamientos madrileños, según queda recogido en el Estatuto de los Trabajadores.

Así, en 2026 los festivos que tendrán lugar en la Comunidad de Madrid son 1 de enero (jueves), Año Nuevo; 6 de enero (martes), Epifanía del Señor; 2 de abril, Jueves Santo; 3 de abril, Viernes Santo; 1 de mayo (viernes), Fiesta del Trabajo; 2 de mayo (sábado) Fiesta de la Comunidad de Madrid; 15 de agosto (sábado), Asunción de la Virgen; 12 de octubre (lunes), Fiesta de la Hispanidad; 2 de noviembre (lunes), traslado del Todos los Santos; 7 de diciembre (lunes), traslado de la Constitución Española; 8 de diciembre (martes), Inmaculada Concepción, y el 25 de diciembre (viernes), Natividad del Señor.