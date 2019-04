Villacís acusa a Ayuso de meterse en política para "bajar al barro" e "insultar" como ha hecho con Garrido

Publicado 25/04/2019 13:47:11 CET

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha acusado a la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de haberse metido en política para "insultar" y "bajar al barro", como, a su juicio, ha hecho con el expresidente regional y número 13 de Cs a la Asamblea, Ángel Garrido.

Villacís, en declaraciones a los periodistas tras celebrarse este jueves un desayuno informativo, ha indicado que en "estas elecciones está pasando de todo" y el hecho de que Garrido haya decidido pasarse a la formación 'naranja' "no tiene nada de extraordinario" porque hay "muchas personas que dejaron de votar al bipartidismo y que confían en otras opciones como Ciudadanos, y lo mismo pasa con los militantes que confiaron en un proyecto político que luego ha cambiado".

"Uno en la vida tiene que tener sus principios y valores y ser valiente para entender la mejor manera de defenderlos, cambiando de proyecto y es lo que ha pasado con Garrido y por mi parte siempre he tenido muy buena relación con él y una alta consideración personal y le doy la bienvenida", ha sostenido.

En cuanto a las palabras de Ayuso a Garrido, cree que han sido "muy gruesas" y que llamarles "deshechos" lo único que revela es "su altura política". "Yo, en cuatro años no me metí en la política para insultar ni para bajar al barro como acaba de hacer Díaz Ayuso. Ella verá, yo no lo voy a hacer", ha lanzado.

En este punto, Villacís ha defendido que Garrido ha tomado una decisión "difícil" y ha puesto por delante sus "convicciones y principios, sin importarle el puesto, sino el proyecto".