Villacís asegura que no hay desabastecimiento sino "roturas puntuales de stock" y pide que no se haga acopio

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado que no hay desabastecimiento en los comercios y superficies comerciales de la ciudad sino "roturas puntuales de stock", como por ejemplo en los lácteos, y pide a la ciudadanía que no haga acopio de productos.

"Los establecimientos en Madrid están ahora mismo abastecidos y surtidos, si no plenamente prácticamente plenamente, con un porcentaje muy alto. Es importante que no hagamos acopio porque no es necesario y eso sí que podría crear una imagen de desabastecimiento pero que no es real", ha declarado Villacís tras reunirse con CEIM, Cocam, Asedas, Aces, Adepesca, Carnimad y La Única para evaluar el impacto de la huelga de transportistas.

Villacís ha aseverado que el sector les traslada que "a día de hoy los supermercados y superficies están en gran medida abastecidos, aunque haya roturas de stock puntuales". "Si queremos buscar desabastecimiento lo vamos a encontrar pero no siempre responde a una misma razón, por ejemplo, los supermercados de la zona centro no tienen almacén y esto se produce con más habitualidad de lo que pudiera parecer", ha indicado.

"Sí ha habido rotura de stocks puntuales en lácteos pero la situación a día de hoy se ha revertido bastante, lo que no quiere decir que nos tengamos que tranquilizar", ha declarado la vicealcaldesa.

Una vez más, Villacís ha llamado a la ciudadanía a no hacer acopio. "Los establecimientos van acopiándose ellos mismos conforme a las demandas habituales, no abastecen según demandas extraordinarias. Puede haber lineales vacíos que han podido responder más a la sensación de querer abastecerse por una cuestión psicológica, que es perfectamente comprensible, pero pedimos en nombre del sector que no se acopie, que no es necesario a día de hoy", ha remarcado.