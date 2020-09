Villacís celebra que no salga adelante el decreto sobre los remanentes de los ayuntamientos porque es "una canallada"

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha celebrado este jueves que se vaya a tumbar en el Congreso de los Diputados el acuerdo sobre la cesión al Ejecutivo de los remanentes de los ayuntamientos acordado en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), porque es "una canallada".

"Por supuesto que lo celebro, no va a salir adelante porque es una canallada. Yo al PSOE le pido que nos acompañe a nosotros a decirle a Sánchez que no nos puede quitar los remanentes, que no nos lo puede devolver a lo largo de 15 años porque la emergencia social la tenemos ahora", ha lanzado Villacís en una entrevista con 'Onda Madrid', recogida por Europa Press.

En este punto, ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sea el "único" que no les ha llamado como una de las ciudades más afectadas del mundo.

"Sánchez no nos puede decir cómo gobernar nuestros ayuntamientos porque no ha ganado las elecciones en el Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, es un claro ejemplo de que opera de manera absolutamente invasiva", ha criticado la vicealcaldesa, que ha exigido que estas ayudas vayan enfocadas también al turismo, al comercio y a la hostelería.

En otro orden de cosas, Villacís ha comentado que si llegan a pactar con Sánchez unos presupuestos no es porque les "caiga bien", sino porque es "lo que España necesita". "Para negociar uno no necesita que le caiga bien el de enfrente, esto es una cosa que tenemos que solucionar todos", ha zanjado.