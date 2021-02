Villacís confía en que no sea cierto el intento de 'robo' por el PP: "A ningún concejal de Cs se le pasa irse al PP"

En el PP "tienen que ser más reflexivos y definir qué quieren ser de mayores", señala

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La vicealcaldesa y portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, confía en que las informaciones que apuntan a un intento de 'robo' de ediles 'naranja' por parte del PP no sean ciertas para asegurar, a renglón seguido, que "a ningún concejal de Cs se le pasa por la cabeza irse al PP".

"Espero que no sea cierto, la verdad, porque tenemos que tener un buen gobierno durante dos años. La lealtad mostrada por Cs en estos dos años no merece ser dilapidada de esta manera. Es fundamental tener confianza en un equipo de gobierno. Para mí la lealtad es muy importante", ha declarado Villacís a la prensa desde la Caja Mágica, donde ha visitado el primer campus deportivo del Plan Sures.

Villacís ha remarcado que, "en cualquier caso, ha quedado claro que a ningún concejal de Cs se le pasa por la cabeza irse al PP". "Tenemos muy claro en qué proyecto estamos, tenemos muy claro que el centro ahora es más importante que nunca, que es necesario un partido liberal de verdad y de centro de verdad", ha apostillado.

"EL PP SE TIENE QUE ACLARAR"

Begoña Villacís ha instado al PP a aclararse. "El PP se tiene que aclarar porque lo que no puede es cambiar cada día de opinión. Acabamos de tener las elecciones catalanas, donde el PP ha desaparecido como partido político en Cataluña, elecciones donde al principio propusimos algo por el constitucionalismo, Cataluña Suma", ha recordado.

"El PP dijo que no. El PP no puede decir un día que no, al otro que sí, mañana no sabemos. Tienen que ser más reflexivos y definir qué quieren ser de mayores", ha exigido la vicealcaldesa.

CESE DEL ASESOR DE CHAPA MIEMBRO DEL COMITÉ DEL PP LOCAL

En cuanto al cese de Félix Rubio, el asesor de la concejala de Villa de Vallecas, Concha Chapa (Cs) y miembro del comité de dirección local del PP, que 'El Confidencial' adelantaba este lunes que había sido cesado, Villacís lo ha confirmado.

"Ha sido la concejala del distrito, que es de quien depende, porque no tiene la confianza necesaria para continuar trabajando", ha expuesto Villacís. Según 'El Confidencial', Rubio "urdió una operación para atraer a Chapa y otros ediles naranjas a la órbita del PP".

"QUIERO PENSAR QUE SEGUIMOS TENIENDO UN GOBIERNO LEAL"

Villacís ha llegado a afirmar que son "un equipo muy unido". "Quiero pensar que seguimos teniendo un gobierno leal. Es necesario gobernar bien esta ciudad porque vivimos unos momentos muy importantes, probablemente nos encaminemos al mayor reto que ha vivido un Ayuntamiento como el de Madrid", ha expuesto.

La vicealcaldesa ha hecho un llamamiento para, en momentos como el actual, "pensar en los ciudadanos y no en los partidos políticos".

DIO EL SALTO A LA POLÍTICA POR UN "PARTIDO REGENERADOR" COMO CS

A la pregunta de si se le ha pasado por la cabeza cambiar de partido o si alguien le ha sugerido el salto, Begoña Villacís ha sido tajante. "Pues no. Yo me cambié de barco cuando decidí pasar de la empresa privada a trabajar en la política por los madrileños. Y elegí el proyecto que más me representaba y que me sigue representando", ha contestado.

"En momentos de polarización, de bipartidismo, cuando ves la degeneración del bipartidismo, los casos de corrupción... hacía falta y hace falta un partido regenerador como es Cs. Y más en este momento, cuando la gente ve lo estéril e irresponsable que son los cruces de insultos, cada uno pensando en sus votos. Tiene que haber un partido sensato, de centro realmente", ha insistido.

LA "POLÍTICA DE PÉNDULO"

Para Villacís, "la política es un péndulo". "Ahora triunfa la polarización y entonces el centro sufre más pero después de la polarización lo que la gente valora es la sensatez, el sentido común y el buen gobierno, que es lo que propone Cs", ha diagnosticado.

En cuanto a una pretendida atracción al PP desde la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a algunos consejeros de Cs de la Comunidad, la vicealcaldesa ha contestado que ella confía en los concejales y en los consejeros y concretamente "al cien por cien en Marta Rivera de la Cruz", titular de Cultura supuestamente tentada para pasarse a las filas del PP, de quien ha destacado no sólo que es su amiga sino "una de las personas más rectas" que conoce.

"Que se puedan producir desayunos o comidas con la otra parte del gobierno es obligatorio, no te queda otra, estamos gobernando juntos", ha justificado Villacís, que ha puesto en valor "la confianza de respeto y confianza entre las dos partes". La edil ha ratificado "que eso no se ha producido en el caso de Marta Rivera de la Cruz ni en otros casos".

"ESTO YA LE HA SALIDO MAL EN CATALUÑA"

Y al PP le ha enviado un mensaje. "Esto ya se la salido mal en Cataluña", ha declarado en una alusión velada a Lorena Roldán, que pasó de las filas 'naranjas' a formar parte de la lista 'popular'. "Han pasado al grupo mixto, tienen sólo tres diputados y dos de ellos no son del PP. Esto quizás en el PP catalán no esté sentando demasiado bien", ha planteado.

Es conocedora de que "en Cs hay muchos perfiles atractivos porque hay mucho talento y el PP es consciente pero me da no, que no se tiren a la piscina porque no hay agua".

La vicealcaldesa ha asegurado que no tienen miedo a un pretendido 'robo' porque "hubo mucha gente que se vino del PP a Cs buscando un proyecto más atractivo".

LO QUE DICE ALMEIDA

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha negado este lunes que exista una "operación" por parte del PP para "atraer a nadie de Ciudadanos" a sus filas, y en este sentido ha precisado que su proyecto no es "atraer a nadie".

"Desmiento que por parte del PP se esté intentando atraer a nadie de Cs. Estamos en servir a los madrileños y en hacer que estos gobiernos funcionen. Tenemos un gobierno de la Nación que es mejorable, y si algo se ha demostrado y específicamente en el Ayuntamiento es que somos un único gobierno de dos partidos", ha trasladado a la prensa tras su visita al parque del Retiro, ya reabierto en un 60%.