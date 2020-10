Villacís confirma que coches C no entrarán al Centro: "No seremos primera ciudad en echar atrás zona de bajas emisiones"

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha confirmado este lunes que el Ayuntamiento no permitirá finalmente a los vehículos C de alta ocupación (los gasolina posteriores a 2006 y diésel a partir de 2014) acceder al Centro de Madrid salvo para ir a un aparcamiento, tal y como quería Ciudadanos.

"Es un tema cerrado. Madrid no va a ser la primera ciudad que eche atrás una zona de bajas emisiones. En el acuerdo de PP y Cs era que se mejoraría, no que se revertiría Madrid Central. La nueva ordenanza de Madrid reconoce la zona de bajas emisiones y ampliada con otras medidas como Madrid 360. Esa zona va a seguir en pie y este Ayuntamiento no solo va a pensar en el centro, sino en el resto de los madrileños, que tienen el mismo derecho de la calidad del aire", ha afirmado esta mañana.

El Ayuntamiento de Madrid está ultimando la modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible y, antes de llevarla a su aprobación inicial en Junta de Gobierno, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, convocó a los portavoces del área telemática de los diferentes grupos políticos.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ya anunció cuando presentó el avance de la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360 en septiembre de 2019 que se debatirían aquellas medidas que suscitasen oposición por parte de algunos grupos o agentes afectados con el fin de diseñar un plan de consenso.