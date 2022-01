Villacís cree que el Gobierno "se va a tener que sentar para ser más realista" con la factura de Filomena en Madrid

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha aseverado este miércoles que el Gobierno de la Nación "es consciente de que se ha quedado muy corto (con la factura de los daños de la borrasca Filomena), y que se van a tener que sentar para ser mucho más considerados y realistas con la ciudad de Madrid".

"Se han dado cuenta de que se han quedado muy cortos", ha expresado Villacís tras presentar el centro municipal de asistencia a mujeres víctimas de trata sobre el desencuentro con la delegada del Gobierno, Mercedes González, a cuenta del pago de la factura de Filomena.

En una entrevista con Europa Press, González reprochó al Gobierno de la capital que incluyera gastos "sin facturas" y otros "fuera de sus competencias" en el informe que remitió a la Delegación para la solicitud de la primera línea de ayudas para compensar los gastos de emergencia derivados de la borrasca. Según dijo, frente a los 65 millones de euros que señaló el consistorio madrileño que solicitarían en gastos de emergencias, "la interventora del Ayuntamiento de Madrid solo avaló con su sello 38 millones de euros".

Hoy, Villacís ha vuelto a insistir en que la cuantía de 1,5 millones de euros que el Gobierno de la Nación destinará a la capital corresponde "a servicios especiales", mientras que "solo en limpiar accesos a colegios costó un millón de euros".

"Solo un millón de euros es la factura que me presentó Teresa Ribera (ministra de Transición Ecológica) por limpiar los accesos de colegios con la Brigada de Extinción de Incendios. Si esa factura no le vale, no sé qué le puede valer", ha señalado a continuación.