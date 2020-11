Villacís cree que las uvas no se abrirán al gran público porque "no se puede lanzar el mensaje de que todo está bien"

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, cree que la tradición de las uvas del 31 de diciembre en Sol no se abrirá "al gran público" porque "no se puede lanzar el mensaje de que todo está bien", aunque también ha señalado que aún no está decidido.

"Estamos a finales de noviembre. Si algo nos ha enseñado la pandemia es que las previsiones a un mes vista pueden no ser adecuadas, es una cosa en la que tendremos que estar al minuto y resultado", ha indicado Villacís en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press.

Villacís confía en que Madrid "va a seguir mejorando". "Las cifras están evolucionando positivamente pero tampoco nos tenemos que confiar", ha remarcado.