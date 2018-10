Villacís critica que la candidatura de Carmena es la "de Podemos" y que "da igual cómo lo quieran camuflar"

Publicado 09/09/2018 13:22:10 CET

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha señalado este domingo que la candidatura de alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a las elecciones municipales de mayo de 2019 es la "de Podemos" y que "da igual cómo lo quieran camuflar, cómo lo quieren esconder o de qué lo quieran vestir" porque "siguen siendo lo mismo".

Así lo ha reconocido Villacís en declaraciones a los periodistas antes del partido entre el Unión Adarve y el Madrid Castilla, después de que 'El País' y 'El Mundo' hayan adelantado en sus informaciones de este domingo que la regidora revalidará su candidatura a las elecciones.

La portavoz de la formación 'naranja' ha señalado que no "le parece ninguna sorpresa" que Carmena decida revalidar su candidatura, aunque, los grupos políticos del Consistorio llevan tres años, a su juicio, "aguantando sermones" de la alcaldesa diciendo "que ella no era una política al uso y que no iba a repetir".

"A día de hoy, Carmena es podemos y sabemos lo que hay debajo y llevamos conviviendo con ello tres años. Da igual a quien presenten, da igual cómo lo quieran camuflar, cómo lo quieren esconder, de qué lo quieran vestir sigue siendo lo mismo", ha criticado.

En este punto, sobre la gestión de Carmena al frente del Gobierno municipal, Villaís ha asegurado que "no hay ningún alcalde desde la Transición hasta ahora que haya hecho menos por Madrid y que haya tenido a la gente tan a disgusto y tan enfrentada como está ahora mismo la ciudad de Madrid".

"La candidatura de Carmena es el inventario que puede hacer de estos cuatro anos que es básicamente un proyecto de ensanchamiento de aceras y unos cuantos carriles bicis que es lo que ha hecho en Madrid", ha criticado Villacís.

En esta línea, la portavoz de Ciudadanos en el Consistorio ha señalado que la regidora "les ha funcionado a Podemos como un Caballo de Troya" y que en estos tres años de legislatura, Ahora Madrid se ha convertido en "una jaula de grillos que no tienen una hoja de ruta". "Esto no altera nuestro proyecto, nosotros vamos a seguir para adelante presentado un programa distinto del que ha venido presentando Podemos que es básicamente ninguno", ha sentenciado.