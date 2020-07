Villacís critica que el Gobierno central opte por el "modelo de barra libre" en medidas de seguridad

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha criticado este lunes que el Gobierno central opte por el "modelo de barra libre" en lo que concierne a las medidas de seguridad para con la pandemia de coronavirus, cuando otros países ya vetan la entrada de sus ciudadanos al país.

Si bien, ha indicado que en Madrid la realidad se está examinando "todos los días" y están "muy en alerta". Además, ha indicado que "se va a presentar en breves días el plan para controlar y evitar más rebrotes".

En este sentido ha indicado que "a día de hoy la situación no es preocupante, pero eso no quiere decir que no lo sea mañana", por lo que ha llamado a la "máxima responsabilidad", pues ya saben lo que es que "muchos comercios cierren" y que haya víctimas.

También ha indicado que "se van a controlar el ocio nocturno con más restricciones", y ha reiterado que "un rebrote en una ciudad como Madrid" no es lo mismo que en un pueblo por su alta densidad demográfica.

"Tenemos que ser muy conscientes de que no estamos fuera de la pandemia. La vida de muchos madrileños se pueden salvar si todos somos responsables. Las obligaciones deberían ser más, creo en la obligatoriedad de las mascarillas. Soy más partidaria de la prevención", ha concluido.