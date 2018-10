Villacís dice a Ahora Madrid que la lupa es para todos y cree que procedimiento judicial en Bicimad no afecta a comisión

Publicado 20/02/2018 11:42:08 CET

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha espetado a Ahora Madrid que la lupa es para todos, ha exigido más transparencia al Gobierno municipal y que le facilite la documentación y ha añadido que el procedimiento judicial abierto sobre el caso Bicimad no tiene que afectar a la comisión de investigación ayer constituida.

"Respetamos los procedimientos judiciales. Si un juez entiende que esto tiene la suficiente relevancia como para admitirlo a trámite por algo será", ha indicado Villacís a la prensa después de cargar contra la "opacidad del gobierno, que reconoce que no impulsa igual las comisiones que promueven ellos que las que son impulsadas contra el equipo de gobierno".

"No nos está llegando la documentación. ¿Por qué este blindaje en torno a esta operación? Está rodeada de muchísimas manchas, es muy oscuro, con un informe falseado firmado por una persona que no ocupaba el cargo de director financiero en ese momento, con una auditoría de esas que se hacen en tres cuartos de hora para justificar un precio que nadie puede explicar", ha añadido.

Villacís ha cuestionado el pago de 10,5 millones de euros en la cesión del contrato a la EMT a una empresa, Bonopark, que "en libros vale 7 millones y que tiene 2.000 bicis, de las que se han tenido que sustituir 1.800". "El gobierno no está siendo transparente", ha añadido.

La edil de Ciudadanos cree que el procedimiento judicial no afecta a la comisión, en todo caso si se decretara secreto de sumario supondría que no se podría acceder a determinada documentación. "Si uno está tranquilo con su gestión no tendría problema con la documentación", ha aventurado.