Villacís dice que el pacto por el asilo de Sánchez llega "tarde" y exige expulsar del Gobierno a Unidas Podemos

Reclama al PP que deje de "mirarse hacia dentro" y ofrezca a PSOE una mayoría alternativa

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y coordinadora de Cs en al región, Begoña Villacís, ha asegurado que el pacto de migración y de asilo al que ha urgido el presidente nacional, Pedro Sánchez, llega "tarde" y ha exigido que se expulse del Ejecutivo central a Unidas Podemos tras "poner en ridículo" a España por su posición contra el envío de armamento a Ucrania.

"Debería haberlo hecho hace mucho tiempo. Lo pedimos ya hace mucho y no a las puertas de una crisis migratoria. Es algo extemporáneo", ha cargado la dirigente 'naranja' en una visita al centro de acogida de emergencia 'Las Caracolas', donde hay 21 ucranianos.

Entiende que no se puede mantener una "equidistancia" entre los agresores y agredidos y que el "no a la guerra" no puede ser un "no a la vida de quienes están devastando".

Al hilo, ha reprochado a Izquierda Unida que "vote en contra" en la Unión Europea del envío de armas a los ucranianos para que puedan "defenderse". "No es casual que se margine a España de todas las decisiones importantes", ha lanzado.

Considera que muestra de ello es que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, no haya lanzado un mensaje de agradecimiento a Pedro Sánchez tras su conversación, como sí ha hecho con el resto de líderes.

Por ello, cree la vicealcaldesa que "no es de recibo" que Podemos "siga representando a España". Frente a ello ha ahondado en la propuesta del portavoz adjunto de la formación en el Congreso, Edmundo Bal, de que el PSOE rompa con los 'morados' y que sustente una mayoría apoyándose en los 'naranjas' y el PP para que "nos e relegue a la marginalidad ni un minuto más" a España en Europa.

Para ello, ha apelado al que previsiblemente suceda a Pablo Casado al frente de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, al que le ha pedido que su formación "deje de mirarse para dentro" y comience a observar "lo que está pasando en España".

Por último, ha sido preguntada por si aboga por la "inestabilidad" en el Ejecutivo central mientras defiende mantener la cohesión en el Ayuntamiento tras la presunta trama de espionaje contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, vehiculada presuntamente a través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS).

Villacís ha defendido que "no se puede comparar", que de momento no hay "pruebas en firme" y que si el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, se hubiera posicionado "contra Europa y junto a Putin" no estarían "sentados en el mismo Gobierno".