Villacís insiste en diferenciar las estrategias de pactos entre el Gobierno central, Comunidad y el Ayuntamiento

Publicado 18/04/2019 15:09:59 CET

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La candidata de Ciudadanos (Cs) a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, ha dejado claro que no se puede "pretender que el Gobierno de la Nación, la Comunidad y el Ayuntamiento tengan que ser lo mismo", en respuesta al reproche de José Luis Martínez-Almeida porque Villacís y Aguado tengan políticas contradictorias en materia de pactos postelectorales, ya que, según ha añadido la candidata, "son realidades completamente distintas".

Villacís ha argumentado, durante la visita a la Casa de las Torrijas precisamente junto al candidato de Cs a la Presidencia regional, que "Ignacio Aguado lleva cuatro años conociendo a Gabilondo y sus votaciones y posicionamientos" y que, por el contrario, para ella "Pepu Hernández a día de hoy es una incógnita".

"Yo evidentemente no puedo plantear ningún veto posible porque a día de hoy el PSOE no tiene programa y no me he encontrado ni siquiera con el candidato, no sé qué tiene para proponer, por lo que hay que ser un poco más sensatos y coherentes", ha explicado Villacís.

Tanto Villacís como Aguado han dejado claro durante la visita su buena conexión y el candidato a la Comunidad de Madrid ha detallado, aprovechando el momento junto a su compañera, que se llevan "muy bien" y que ha sido "un placer acudir con ella" y "conservar nuestras tradiciones".

Además, Aguado ha aprovechado para pedir a los españoles que "no pierdan la oportunidad de votar" el próximo 28A y ha lanzado su deseo de tener "un gobierno de Rivera con un proyecto de país que mire a Europa, tienda lazos, busque los puntos que nos unen a los españoles y ponga punto y final a nueve meses de Gobierno de Sánchez".

DEBATES ELECTORALES

En cuanto a las polémicas con los debates electorales, ambos candidatos han coincidido en remarcar que "si Pedro Sánchez tiene palabra tendrá que ir a los dos debates", y han añadido, que por supuesto, "Ciudadanos acudirá a todos los foros a los que se les invite".

El candidato a la Comunidad de Madrid por la formación naranja ha detallado que "si Sánchez tiene proyecto" no sabe "qué tiene que ocultar ni por qué, "esconderse a un debate con el resto de candidatos para confrontar proyectos políticos".