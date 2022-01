Villacís insiste en que no irá en las listas del PP en 2023: "No. Taxativamente"

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha reiterado este jueves que no irá en las listas del PP en las próximas elecciones municipales de 2023. "No, taxativamente. Lo he dicho 200.000 veces", ha trasladado en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press.

"En su día me podría haber metido al PP y no a Cs. Yo soy liberal. Me metí a Cs, y dejé mi profesión estando en activo, que es un coste de oportunidad importante, porque me enamoró el proyecto de centro liberal en España", ha trasladado a continuación.

Además, Villacís resalta que "PP y PSOE son mejores cuando compiten por el centro". Requerida por la posibilidad de ir en una lista del PSOE, también ha negado. "No soy conservadora, no soy socialdemócrata", ha remachado.

Sobre su relación con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que puede "confiar en su palabra" así como "contar con su respeto". "El alcalde no puede convocar elecciones anticipadas, pero sabe que yo no lo haré. Somos serios y los ciclos electorales tienen que ser de cuatro años", ha finalizado.