Villacís lamenta que "la dejación" del Gobierno central haya convertido Barajas en un "coladero" del virus

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha lamentado este jueves que el Gobierno de la Nación haya convertido con su "dejación" el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un "coladero" para el coronavirus.

Durante una entrevista con Esradio, recogida por Europa Press, Villacís ha propuesto la realización de "hacer pruebas PCR sistemáticas" a toda aquella personas que aterrice en Madrid. "Parece complicado, pero tenemos convenios todos los días con países en determinadas cuestiones", ha añadido.

Además, la vicealcaldesa madrileña propone test en origen, "y aquellos países con los que no se haya alcanzado un acuerdo, se tendrían que hacer en destino". Todas estas medidas, sostiene Villacís, porque "es más complicado confinar a una ciudad y abocar a la pobreza absoluta".

"La pandemia nos ha enseñado que se pueden cometer errores una primera vez y hasta cierto punto ser indulgente con alguno de ellos, pero nos tienen que servir para haber aprendido de ellos. Este Gobierno llegó tarde a prohibir manifestaciones multitudinarias, está llegando tarde de nuevo a todo, y Barajas se ha demostrado como un elemento propagador", ha lanzado.

Y es que, ha continuado, "no se hacen los controles que se están haciendo". En este sentido ha explicado que ella ha viajado hace poco tiempo en avión y no se le ha practicado "ningún control".

"Se me ponen los pelos de punta pensando en la situación en la que hemos estado hace solo dos meses. No nos podemos permitir un nuevo confinamiento", ha concluido.