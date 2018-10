Villacís, "muy orgullosa" de manifestarse, indica que la abuchearon "los radicales de siempre disfrazados de feministas"

Actualizado 09/03/2018 12:33:35 CET

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este viernes sentirse "muy orgullosa" de haber asistido a la manifestación que ayer, Día de la Mujer, recorrió Madrid en favor de la igualdad "real", y ha apuntado que los abucheos que recibió proceden "de los radicales y totalitarios de siempre", que en esta ocasión "estaban disfrazados de feministas".

En estos términos se ha expresado Villacís después de que en la manifestación un grupo de mujeres la rodeada y comenzara a abuchearla con megáfonos al grito de "esquirola". "A mí lo que no me van a hacer, en búsqueda de ningún feminismo de palo, es impedirme mi libertad", respondió entonces.

Este viernes, desde el sede del Grupo Municipal en la calle Mayor, Villacís ha puesto en valor que hubo "muchísima más personas" que la apoyaron. "Luego vinieron los grupúsculos de siempre, de gente interesada en instrumentalizar toda lucha, en manipularnos a las mujeres como si fuera su causa", ha reprochado.

Por ello, Begoña Villacís ha asegurado que ella hizo uso de la libertad conquistada por las mujeres "durante muchos años" para acudir a la manifestación. En este punto ha indicado que nadie le tiene que explicar la "brecha salarial, la conciliación".

Villacís ha abogado porque el feminismo sea una "causa transversal", donde tienen que estar "representadas todas las mujeres". "Seas liberal, conservadora, socialdemócrata... a todas nos ocurre lo mismo; Tiene que ser una causa transversal, así lo entendimos, y con eso nos quedamos, y con la muchísima gente que vino para apoyarnos", ha remachado.

La portavoz de la formación naranja en el Consistorio madrileño ha destacado el "día para el recuerdo" que fue la jornada del 8 de marzo, ya que "fue una ciudad, un país, movilizándose por una causa muy justa, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres".

"Esa lucha no solo se lleva al Ayuntamiento o en el Congreso, sino que también tiene que ser la calle y las mujeres quien expongan sus vida y pidan sus derechos en una reivindicación histórica y justa", ha apuntado a continuación.

Tras la jornada de ayer, ha apostado por "seguir trabajando", y alumbrar leyes para "no tener que pasar por lo mismo". Begoña Villacís ha explicado que las mujeres quieren "ir a una entrevista de trabajo sin un cartel de fértil, que se hable de la igualdad en mayúscula, y que desaparezcan barreras del día a día". "Queremos que las cosas cambien para no enfrentarnos a los mismos obstáculos", ha subrayado.

Preguntada por el Plan de Igualdad presentado por el Ayuntamiento el pasado miércoles, ha destacado que "llega tarde". "Han sacado el plan de Igualdad, porque les recordamos que no lo habían sacado, y el proceso también es criticable", ha indicado, para avanzar después que propondrán enmiendas al mismo.

El día de hoy era para reivindicar respeto, igualdad y, sobre todo, libertad.

Sois los de siempre, hoy disfrazados de feminismo.

He tenido que decir más fuerte que vuestro odio no me representa, ni me condiciona, ni me limita.#DiadelaMujer pic.twitter.com/931gxqUbb2