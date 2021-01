Villacís niega desacuerdos con Almeida por el mural y defiende que un partido liberal como Cs ni censura ni ilegaliza

"No se gana nada borrando lo que no te gusta, igual que no se deben quemar libros que no te convencen", argumenta

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha negado desacuerdos con el regidor, José Luis Martínez-Almeida, a cuenta del mural feminista de Ciudad Lineal y ha defendido que un partido liberal como el de la formación naranja ni censura ni ilegaliza lo que no les gusta.

"No supuso ningún desacuerdo con Almeida porque somos dos partidos políticos distintos gobernando conjuntamente y bien. Nos ponemos de acuerdo en muchísimas cosas y tenemos un pacto de gobierno pero a nadie se le escapa que somos un partido liberal y ellos un partido conservador, nosotros somos un partido de centro y ellos de derechas", ha argumentado Villacís tras la presentación de la plataforma Madrid Open City.

La votación ayer en el Pleno de Cibeles, donde Cs rectificó y apoyó el mantenimiento del mural, en contra de lo votado en Ciudad Lineal, tampoco ha supuesto una "discrepancia" en el seno del partido.

"Dialogué con (el concejal-presidente de Ciudad Lineal) Ángel Niño y con los vocales vecinos. Ellos también entendieron las razones y las debatimos porque no imponemos. No me gusta el mural, lo que subyace, hay figuras que veo sectarias", ha trasladado Villacís.

La idea del mural partió de la mesa de Igualdad del Foro Local y después pasó por una consulta pública en Decide Madrid antes de ser realizado por el colectivo Unlogic Crew. La vicealcaldesa no ha querido valorar artísticamente el mural, "pintado por un vocal vecino de Ahora Madrid".

"Me da igual. No me gusta la imagen de un rodillo de pintura pasando por encima de ninguna de esas mujeres, borrando aquello que no me gusta. Eso es lo que pensamos los liberales, que no censuramos ni ilegalizamos lo que no nos gusta sino que lo que hacemos es combatirlo ideológica e intelectualmente", ha aseverado.

"APROPIACIÓN ERRÓNEA DEL FEMINISMO QUE HACE LA IZQUIERDA"

Villacís ha insistido en que ella no ha "cambiado de parecer en ningún momento", además de reiterar que comprende el sentido de voto de Cs en Ciudad Lineal porque lo que subyace es "una apropiación errónea del feminismo que hace la izquierda y que va en contra del feminismo, que debe representar un movimiento absolutamente transversal" y en el que se sienta incluida, "aunque no sea una mujer de izquierdas".

"Pero no voy a caer en la política de borra, pinta y colorea. No creo que se defienda mejor el feminismo borrando otras cosas sino ampliando, que es lo que defendí ayer. No se gana nada borrando lo que no te gusta, igual que no se deben quemar libros que no te convencen o ilegalizar aquello con lo que no estás de acuerdo. No es la política de un partido liberal, que es respetar todas las formas y agrandar el feminismo", ha sostenido Villacís.