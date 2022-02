Villacís no confía en que no se adelanten las elecciones generales: "Compromiso y Sánchez son dos palabras que no casan"

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y coordinadora de Ciudadanos en la región, Begoña Villacís, no confía en que el Gobierno central no adelante las elecciones generales porque "compromiso y Sánchez son dos palabras que no casan".

Así lo ha afirmado al ser preguntada por los periodistas en un encuentro con representantes del sector industrial por el compromiso del presidente, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados de no celebrar comicios anticipados aprovechando la crisis del PP.

Villacís ha recordado que el presidente ya prometió no pactar con Bildu o con Podemos porque "un día dice una cosa y luego hace la contraria".