Villacís no ve "inconveniente" en colocar una pancarta arcoíris en Cibeles: "Ha cambiado la situación"

Llama a colgar enseñas LGTBI con forma de pancarta en las Juntas de Distrito

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Ciudadanos en Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha aseverado este martes que se ha enviado una circular a las Juntas de Distrito desde el área de Coordinación Territorial para explicarles "cómo pueden colocar la bandera LGTBI" en forma de pancarta así como que no ve "inconveniente" en que la enseña arcoíris ondee en la fachada del Palacio de Cibeles porque "la situación ha cambiado".

Esta situación es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) según la cual se estima que la colocación de la bandera LGTBI en el Ayuntamiento de Zaragoza no vulnera la ley de banderas. En este sentido, el fallo la compara con otros estandartes lucidos en el balcón como el ascenso a LaLiga del club de la ciudad.

"También en los edificios oficiales se pueden poner en condiciones de seguridad, no habría inconveniente. Lo he propuesto en la Junta de Gobierno, habría que tramitarlo pero ha cambiado la situación. Antes no se podía poner. A la luz de la nueva sentencia, pedir un informe a Asesoría Jurídica pero vamos, la sentencia es pacífica. Cibeles en este caso, cada uno lleva su área, no corresponde a Cs, pero me gustaría que se pusiera", ha explicado la vicealcaldesa.

Si bien, señala que "no se ha tocado ese tema" y "concretamente ese no se ha abordado" pero que no quiere que ello genere "un conflicto".

"Aunque muchos no lo quieran entender, Madrid entiende. Se están empezando a escuchar mensajes en abierto como el de que hijos que no son de hombre y mujer no son bienvenidos, mensajes como que el matrimonio igualitario es retrógrado y mensajes donde se incluye la palabra terapia, y este orgullo tiene que ser la terapia para los que hablan de terapia", ha señalado en su intervención.