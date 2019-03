Villacís pactará con quien quiera acabar con el populismo: "No puedo cerrar la puerta a nadie"

Publicado 30/03/2019 10:59:56 CET

"Si hay un partido que quiere apoyar el fin del populismo hay que tener la puerta abierta", dice tras ser preguntada por si pactaría con PSOE

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid y candidata de esta formación a la Alcaldía, Begoña Villacís, no descarta un posible pacto con el PSOE de Pepu Hernández. "No puedo cerrar la puerta a nadie porque no le conozco (a Pepu); si empieza a venir a debates, lo empiezo a conocer un poco más y lo que propone para Madrid", ha precisado en una entrevista con Europa Press.

No obstante, tras afirmar que ella es una "alternativa contra el populismo", Villacís ha asegurado que por "esa razón", no ve al PSOE pactando con ellos tras los comicios municipales en la capital. "A día de hoy este PSOE tiene poca pinta de que vaya a querer apoyar un proyecto alternativo al populismo, y es la misión que tiene Cs en estas elecciones municipales", ha lanzado.

"El PSOE que he conocido hasta ahora creo que es complicado que apoye una alternativa al populismo, porque, de hecho, se ha comportado de forma más populista que Podemos", ha apuntado, para añadir que "si hay un partido que quiere apoyar el fin del populismo hay que tener la puerta abierta". "Quien quiera apoyar eso no le cerraré la puerta", ha reiterado.

Sin embargo, ha dejado claro que Cs "sale a ganar", y ha puesto en valor que ahora el Grupo tiene "más conocimiento, con el mejor proyecto para Madrid, muy seductor, muy ligado a las necesidades y calidad de vida de los ciudadanos", un proyecto con el que pueden "ganar".

DISTINGUIR "TODAS LAS ESFERAS"

Begoña Villacís ha aseverado que a la hora de hablar de pactos hay que "distinguir todas las esferas: la estatal, la local y la autonómica", pues "son muy distintas". Entiende además que en Madrid "la situación de partida es distinta", pues "el PSOE de (Pedro) Sánchez es un PSOE cómplice del separatismo". "Es venir de comprobar lo que es Sánchez, que se ha valido del independentismo para gobernar España y eso ha hecho que tenga algunas cuotas que pagarle", ha añadido.

"Es un gobierno que ha acumulado informes de adoctrinamiento a los niños en los colegios, algo que es gravísimo. Ha sido un PSOE cómplice del separatismo, entonces no se le puede pedir a un partido como Cs, que nació para rebelarse contra el nacionalismo obligatorio, que contemporice con la política del PSOE, que tiene como gurú territorial a (Miquel) Iceta, que cree en los indultos a políticos, en los referéndums y en la nación de las naciones", ha explicado.

En lo que respecta a la esfera regional, Villacís ha indicado que el portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha "cohabitado con (Ángel) Gabilondo estos cuatro años", por lo que "las decisiones que han tomado tienen que ver con un histórico de conocimiento".

"NADIE CONOCE A PEPU"

Sobre Pepu Hernández, Villacís ha asegurado que "a día de hoy" no le conoce. "Ni yo, ni los madrileños, ni partidos, ni en mesas de debate. Nadie conoce a Pepu, y esto lo digo con todos los respetos", ha apuntado.

Por ello, entiende que no puede "hablar de un PSOE" que desconoce, de un candidato que desconoce y de un programa que igualmente desconoce. "El PSOE es una incógnita en Madrid; el PSOE que he conocido en el Ayuntamiento ha sido subalterno a Ahora Madrid, ha sido un PSOE que se ha comportado como la facción más obediente de Ahora Madrid", ha reprochado.

Por todo ello, considera la portavoz de los 'naranjas' en Cibeles que "el PSOE va a tener que regenerarse", y espera que "vuelva a su esencia constitucionalista". "Pero el PSOE de Sánchez siempre que ha tenido que elegir entre constitucionalismo y separatismo ha optado por el separatismo", ha lamentado.

SOBRE VOX: "HAY MUCHAS COSAS QUE NOS SEPARAN"

Requerida por la posibilidad de un posible pacto con Vox, Villacís ha indicado que la formación de Santiago Abascal en Madrid es "a día de hoy una incógnita", y que no conoce "quién es el candidato, cuál es el programa" y que "todas las dudas están por despejar". "Podría decir lo mismo del PSOE que de Vox ahora mismo", ha apuntado.

Sobre las diferencias entre ambas formaciones, Villacís ha indicado que Cs es "un partido liberal" y Vox es "ultraconservador". "No me he puesto a mirar muy a fondo el programa de Vox a nivel estatal; sinceramente, estoy en contra de que lleven armas, he vivido tres años en EEUU y no me gusta esa política de armas. Me parece terrorífico", ha indicado.

Además, ha asegurado que Ciudadanos cree en el matrimonio igualitario y en la gestación subrogada. "Somos liberales, como concejal he casado a muchas parejas gais". "Hay muchas cosas que nos separan, sobre todo en materia de derechos civiles y sociales", ha apostillado.

"Lo de llevarse el Orgullo a la Casa de Campo no lo voy a permitir. Es una cosa que una alcaldesa no se puede permitir negociar porque no le corresponde a ella. El Orgullo es de la ciudad y ahí se va a quedar", ha remachado.

A Begoña Villacís le hace "gracia" hablar "mucho de extremos" con Vox cuando el tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, tiene "un poster de Lenin en el despacho". "Me resulta bastante extremo, y hemos llegado con ellos a acuerdo en temas de campañas o de violencia de género", ha explicado.

PERSPECTIVA "MUY REAL Y CERCANA"

En cuanto a sus puntos fuertes como próxima alcaldesa de la capital, Villacís ha puesto en valor su "perspectiva de la sociedad civil", algo que considera "muy importante". "Creo que es importante que llegue la gente al puesto de alcalde con la perspectiva muy real y muy cercana de la sociedad civil", ha precisado.

Además, entiende "fundamental que cualquiera que esté optando a un puesto político" tenga una vida laboral previa. "Esto yo, por ejemplo, creo que honestamente la he tenido y eso es una aportación de la sociedad civil que es fundamental", ha apuntado.

"Ahora puedo aportar algo que no tenía hace cuatro años, que son cuatro años de conocimiento intensivo de lo que es Madrid, de haberme pateado los 131 barrios. Cuando sale un problema en Madrid, yo puedo decir he estado ahí", ha apuntado. Villacís ha reconocido que tuvo ofertas de "otros partidos cuando era abogada" pero que "solo" se ha afiliado a Cs.