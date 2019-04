Villacís promete una única ordenanza que agrupe las 17 normativas a cumplir para obtener una licencia

Publicado 10/04/2019 12:48:06 CET

Si es alcaldesa, aprobará el proyecto para las Cocheras de Cuatro Caminos, que prevé la construcción de seis edificios de entre cinco y ocho plantas

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Madrid y candidata a la Alcaldía de la ciudad, Begoña Villacís, se ha comprometido hoy a aprobar en los 100 primeros días de su Gobierno si gana las elecciones municipales una única Ordenanza General Técnica que simplifique y agrupe las diecisiete normativas actuales que hay que cumplir para obtener una licencia de obra nueva o rehabilitación.

Así lo ha anunciado hoy la política madrileña durante un encuentro con Desiré del Río, una de las portavoces de las 443 familias de cooperativistas afectadas por el retraso de las obras de las antiguas cocheras de Cuatro Caminos.

Los afectados tienen el compromiso de Carmena y del concejal de Urbanismo, José Manuel Soto, para que antes de los comicios se lleve a cabo la aprobación definitiva del proyecto. El colectivo solicita a la comunidad de Madrid los informes que tiene que emitir para que ambas administraciones puedan aprobar la construcciones que se prevén en la zona -- un espacio que equivale a dos campos de fútbol--, entre ellas un parque y varios bloques de pisos.

Al respecto, Villacís ha recalcado que este proyecto, que ha calificado de "símbolo" de la "paralización del Gobierno de Manuela Carmena", se aprobará si llega a la Alcaldía madrileña. Así, ha insistido en que "lo único" que falta para que salga adelante es cumplir la Ley", ya que "la normativa dice que tienen todos los presupuestos para ser aprobados".

La aspirante a gobernar la ciudad de Madrid ha subrayado que este proyecto es "el expediente" que se corresponde "con la vida de 443 familias", que "deberían tener sus casas" después de cuatro años desde que Carmena llegó a la Alcaldía.

"Gracias al capricho y servidumbres ideológicas todavía no tienen sus casas. A día de hoy, no saben qué va a pasar. Están en la misma situación que cuando llegó Carmena. La ideología se está imponiendo por encima de la gestión. Y no sabemos hasta qué punto es ideología o incompetencia", ha censurado.

UNA LICENCIA EN DOCE MESES

Además, ha señalado que ayer tuvieron conocimiento del último informe del Colegio de Arquitectos de Madrid en el que se indica que más del 56 por ciento de los encuestados han tenido que "esperar más de doce meses para la aprobación de la licencia de nueva construcción", cuando la normativa dice que debería ser tres meses.

"Cuando hablamos de rehabilitación también un 45 por ciento han tenido que esperar entre doce y dieciocho meses. Y eso es inaceptable. Esto se debe a que básicamente este Gobierno no está queriendo gestionar estas cosas. Está contratando dinamizadores en lugar de contratar técnicos, que es lo que necesita el área", ha reseñado.

Por ello, desde Cs proponen que en lugar de esperar doce meses, los ciudadanos que pidan una licencia de nueva construcción podrían tenerla exactamente en un mes.

Así, ha explicado que esto se hace introduciendo la tecnología que ya es una obligación por parte de las administraciones. "Apostamos por utilizar sistemas modernos que permitan agilizar mucho los trámites y podemos paliar el déficit de asesoramiento técnico de perfiles técnicos en el Ayuntamiento", ha recalcado.

PROPUESTAS ELECTORALES

Asimismo, ha indicado que proponen una 'Administración 24/7, precisando que se trata de que la gente pueda presentar documentos en todo momento" y que no se limite a las franjas laborales.

También proponen aprobar en los 100 días primeros de su futuro Gobierno una ordenanza general técnica "simple, sencilla e inteligible que agrupe las diecisiete ordenanzas".

"Así es como realmente se ayuda a los estudios de arquitectura, a las promotoras y a que todo aquel que quiera tener una vivienda en la ciudad de Madrid pueda tenerla", ha dicho.