Villacís recurrirá la decisión de la JEP de fijar en un 3% el espacio electoral por los comicios de 2021

Rechaza un recurso contra Junta Electoral de Zona por establecer el porcentaje con arreglo a elecciones autonómicas y no municipales de 2019



MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de CS a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, recurrirá la decisión de la Junta Electoral Provincial de fijar en un 3% la cuota de propaganda electoral que le corresponde de cara al próximo 28 de mayo con arreglo a las elecciones autonómicas de 2021 y no los comicios municipales de 2019, que le otorgarían un porcentaje superior al 19%.

En una resolución, al que tuvo acceso Europa Press, la JEP rechaza el recurso de alzada interpuesto por la formación contra los acuerdos de la Junta Electoral de Zona de Madrid que establecen el porcentaje para aplicar el espacio de propaganda electoral en Madrid y lugares públicos para realizar actos electorales.

CS impugnó dichos acuerdos debido a que dicho porcentaje se corresponde con el resultado de las elecciones del 4 de mayo de 2021 en la Comunidad de Madrid, lo que supone a juicio de los naranjas vulnerar el principio de proporcionalidad. Con ello, alegan que se les impide disfrutar de un espacio correspondiente a su efectiva implantación en el ámbito municipal.

Tras conocer la resolución, la vicealcaldesa ha anunciado que se va a recurrir a la Junta Electoral Central al considerar que se produce "una gravísima injusticia" contra su partido.

"En las elecciones de 2019 tuvimos un resultado del 20%. Nos corresponde utilizar espacios en relación al resultado que tuvimos, como ocurre en todas y cada una de las elecciones. La Junta ha decidido que Ciudadanos solo va a tener el 3% de los espacios, por lo que ocurrió en mayo", ha señalado.

Al respecto, ha incidido en que "no tiene absolutamente nada que ver una elección autonómica con una elección municipal", por lo que ve en este acuerdo "una gravísima injusticia" y considera que muestra "la medida de hasta qué punto entienden que somos un adversario y quieren tratar de invisibilizar a la gente.

"No lo van a conseguir. Es una gravísima injusticia. Hay muchas ciudades ahora mismo como es Alcobendas, como es Aranjuez, donde se van a utilizar los resultados de las municipales como no puede ser de otra manera, porque imaginémonos, hay pueblos donde hay partidos que no compiten en el ámbito autonómico. Se me ocurre Torrolodones, que tiene un partido que se llama Ciudadanos por Torrolodones, que están gobernando y que según el secretario no debería tener ningún espacio", ha reprochado.

Por ello, ha adelantado que no se les va a invisibilizar y si tiene que usar un abrigo, como el que lució en los actos del 2 de Mayo con mensaje, lo hará. "Denota el nerviosismo en este caso y las ganas de invisibilizarnos. Lo saben y lo estamos demostrando en esta campaña con el mejor cartel, con el mejor spot, apelando a todos los soportes, incluido un abrigo, que no van a conseguir invisibilizarnos y pretenden de esta manera hacerlo", ha espetado.