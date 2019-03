Villacís repite con casi todos sus ediles aunque incluye "perfiles de gestión" para desmarcarse de los "exóticos" del PP

Publicado 31/03/2019 15:28:29 CET

Asegura que la querella de IU le ha hecho más "fuerte": "Ellos aportan recortes, yo documentación del registro"

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid y candidata a la Alcaldía, Begoña Villacís, repetirá el próximo 26 de mayo con "casi todos" sus actuales ediles aunque ha admitido que ha incluido en la lista algunos "perfiles de gestión" para desmarcarse de los "exóticos y mediáticos" del PP.

En una entrevista con Europa Press, Villacís no ha querido desvelar quien irá de número dos en su lista pero sí que ha confirmado que "repiten prácticamente todos" y los que no lo hacen es porque deciden cambiar de vida. "Hemos hecho un buen equipo y trabajado mucho", ha defendido.

Sin embargo, ha apuntado que han "enriquecido" la lista con "perfiles de gestión" que les permitirá gestionar "bien Madrid desde el minuto uno". "En este sentido, nos desmarcamos de determinadas políticas de perfiles en el PP donde se busca ese perfil exótico, mediático, que puede dar votos un día pero que luego no tengas para gestionar", entiende.

Villacís ha lanzado, de esta manera, que Ciudadanos en Madrid tendrá "el mejor equipo para gestionar bien desde el primer día después de las elecciones". "Quiero ser mis cien primeros días sean cien primeros días útiles", ha apostillado.

La candidata se ha referido a las encuestas que colocan a Ciudadanos en el Ayuntamiento como segunda o tercera fuerza, si bien en todas ellas con "casi empate técnico con el PP". Tras indicar que hace cuatro años, las últimas encuestas se parecieron "al resultado final", ha indicado que fue una campaña "muy distinta".

MEJOR PREPARADOS AHORA

"Nos faltaba conocimiento del Ayuntamiento", ha admitido Villacís, quien ha añadido que no le "duelen prendas en reconocerlo". "(Estos cuatro años) conoces mucho la ciudad, hemos aprendido y tenemos convicción de que sabríamos gestionar muy buen la ciudad. Creo que vamos a tener muy buenos resultados y, por eso, siempre digo que vamos a liderar el cambio. Estoy absolutamente convencida", ha subrayado.

Precisamente, preguntada por qué errores ha podido cometer esta legislatura, ha indicado que errores se cometen "muchos todos, todos los días" y que aunque en 2015 elaboraron un programa con "buenos perfiles", ahora han tenido la posibilidad de "conocer la ciudad" y el programa de 2019 es "muchísimo más ambicioso".

"En movilidad he cambiado mi forma de ver las cosas. He ampliado el marco y tenemos una cosa que no se nos ocurría en 2015. Hemos hecho mucho análisis comparativo, coger ideas de todas partes", ha explicado Villacís, quien asegura que han estudiado y trabajado "mucho" y que Cs es un grupo "reconocido" por sus rivales. "Nos hemos pateado mucho la ciudad", ha apostillado.

Por otro lado, la portavoz de Ciudadanos ha indicado que en estos momentos no se están manejando "escenarios" en cuanto a 'cambiar cromos' con PP en las administraciones y asegura que están centrados en su programa. "Hay candidatos con buena campaña, como Cs, y otros más centrados en las ajenas. Estamos muy centrados en defender el programa y es lo que ocupa nuestro tiempo", ha insistido.

Sobre cómo se ve en el tándem con el candidato de la formación naranja a la Comunidad, Ignacio Aguado, ha indicado que es "muy amigo" suyo, destacando la importancia de que haya "sintonía porque en Madrid se necesita connivencia entre el partido del Ayuntamiento y el de la Comunidad".

"A la hora de hacer el programa lo hemos hecho de forma coordinada. No creo que haya otro partido que lo haya hecho", ha apuntado Villacís, quien ha explicado que el programa de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid incorpora el de la Comunidad "y viceversa". "Hemos estado todo el rato hablando. Ignacio es amigo y lo hace más fácil. Es complementario al ser perfiles distintos", ha considerado.

En este punto se ha referido a uno de los mensajes de una campaña que ha puesto en marcha en los últimos días por la ciudad sobre movilidad donde se puede leer su crítica a Carmena en esta materia y cómo ofrece aparcamientos disuasorios y carriles BUS-Vao. En las redes la han criticado al asegurar que son medidas que afectan a los ciudadanos que viven fuera de Madrid.

Pese a esto, ella lo tiene claro: "Madrid es corona metropolitana. Tienes que evitar que entren un millón de coches de fuera. Si no lo consigues, ni baja la contaminación ni los atascos".

LA QUERELLA LE HA HECHO MÁS FUERTE

Villacís también se ha referido a la querella que le ha puesto IU a raíz de la polémica con la sociedad de la que fue administradora solidaria asegurando que le ha hecho "más fuerte" y que mientras ellos aportan "recortes de periódicos", ella lo que tiene es "documentación del registro mercantil".

"Yo he demostrado que vendí la sociedad en 2009, con una escritura pública, no hay manera más empírica ni más objetiva de demostrar que no la tengo. A partir de ahí es mala fe, y quien lo quiera utilizar lo hace con mala fe", ha sostenido, para recordar que pidió una "rectificación" al medio que lanzó la información sobre su sociedad y que éste no lo hizo. "Y ahí te das cuenta de que son elecciones y que es el juego político", ha manifestado.

A su juicio, ha quedado demostrado que no se ha hecho "nada irregular" y "ahora mismo", asegura, no está "para perder tiempo" con ir detrás para aclarar algo que no es verdad, según ha indicado. "Hablamos con los medios, pusimos toda la documentación a su disposición. La mayor parte no dieron continuidad porque vieron que tenía razón", ha asegurado.

A Villacís esto le ha servido "para hacer callo" y achaca lo sucedido a que está "en primera línea, con opciones para la Alcaldía". "Y sé que eso no es gratuito y que te van generar todo tipo de ataques. Este es un ataque sucio que corresponde a la vieja política pero me ha fortalecido", ha asegurado Villacís, quien ha admitido que cuando salió el asunto no lo vio así porque lo consideró "injusto".

Sobre si esta polémica a dos meses de las elecciones le puede pasar factura, Villacís ha indicado que las encuestas dicen que no la ha afectado. "Sigo teniendo muy buena valoración. La gente está mejor informada de lo que pensamos y de aquí a mayo se encontrarán con una Begoña más fuerte para echar al populismo", ha apuntado.

"Mientras que ellos aportan recortes de periódico, yo aporto documentaciones del registro mercantil", ha añadido la portavoz de la formación naranja en Madrid, quien ha acusado a IU de haber perdido "el foco". "No existe y por eso lo presentan ahora. (La querella) tendrá la misma viabilidad que IU en el Ayuntamiento, que es ninguna", ha sentenciado.