Villacís reprocha a Almeida que en el aniversario de coalición reivindicara que quiere gobernar en solitario en 2023

Le recuerda que hace un mes ella tuvo la "posibilidad de gobernar en solitario" con dos mociones de censura

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha lamentado este jueves que el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, anunciase, tras el acto del tercer aniversario de la coalición PP y Cs como Gobierno municipal, que busca gobernar en solitario en 2023 después de las elecciones.

"Hizo dos declaraciones. Una durante el discurso del acto, cuando nosotros estábamos presentes, donde reivindicó el Gobierno de coalición, y luego otra cuando nos fuimos. A mi no me parece muy elegante que haga ese llamamiento", ha explicado la vicealcaldesa a los medios de comunicación en la Cuesta de Moyano.

Villacís ha recordado que hace un mes "ella tuvo la posibilidad de gobernar en solitario" con dos mociones de censura y que no lo hizo "por lealtad a este Gobierno". En esta línea, ha lamentado que en el marco de la conmemoración de sus tres años como coalición realizara este llamamiento.

"Él querrá hacer lo que otros líderes del PP están haciendo. Yo en política ya lo he visto todo. Unos 10 minutos antes, él hizo un discurso contrario delante de nosotros. Que esperase a que nosotros nos fuéramos para hacer otra declaración...yo no me lo esperaba. Me pareció muy sorprendente cuando lo vi en las noticias", ha asegurado.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, manifestó este pasado miércoles que aspira a gobernar en solitario a partir de los comicios de 2023 y añadió que serán los madrileños quienes tengan "la llave", a través de las urnas, para que eso suceda.

"Aspiro a gobernar en solitario con el PP. Aspiramos a obtener esa mayoría amplia que nos permita un gobierno estable. La llave la tendrán los madrileños. No aspiro a pactar con nadie más que con los madrileños", indicó ante los medios de comunicación tras el acto celebrado en el Retiro con motivo de su tercer aniversario como Gobierno municipal con los 'naranjas'.