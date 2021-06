Villacís: "Sánchez tiene que abrir los ojos, es mentira que la concentración de Colón le beneficie"

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y líder de Ciudadanos en Madrid, Begoña Villacís, ha pedido este domingo al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que "abra los ojos", ya que "es mentira" que la concentración de hoy en la plaza de Colón le beneficie.

"Si estás en contra de los indultos, y yo estoy en contra, es aquí donde tienes que estar. Es importante que Sánchez vea esto. Se ha vendido mucho, mucho, que a Sánchez le beneficia esto. Pero es mentira. Aquí no es que haya partidos políticos, sino ciudadanos que están en contra de los indultos", ha dicho minutos antes de entrar en la concentración en contra de los indultos a los separatistas catalanes condenados por sedición.

Villacís ha reprochado al presidente del Gobierno que se presente a las elecciones "diciendo una cosa y que luego haga otra", por lo que creo que eso "le tiene que pasar factura". "Lo que le gustaría es que los constitucionalistas estuviésemos divididos pero estos ciudadanos que están aquí creen en la Constitución, en la democracia, en la unión de España y en que un presidente no debería mentir. Espero que Sánchez abra los ojos a esta realidad", ha indicado.

Sin embargo, la vicealcaldesa madrileña no cree que Sánchez tome nota de lo ocurrido hoy porque "solo le interesa una cosa, que es mantenerse en el poder y aquí no le quedan votantes, no hay gente que confíe en él". "La mejor garantía que iban a indultarles es que dijo lo contrario. Hubo un debate antes de las elecciones donde Sánchez dijo reiteradamente que no les iba a indultar y aquí está, preparando el camino para traicionar a todos los españoles, para romper con la unión que tuvimos en ese momento", ha apuntado.

En ese punto, Begoña Villacís ha recordado el Pleno celebrado en el Parlamento de Cataluña donde la entonces portavoz parlamentaria de Cs, Inés Arrimadas, "fue la que plantó cara al secesionismo y el golpe a la democracia". "Aquí estamos hoy que es donde tenemos que estar, que es al lado de los españoles", ha terminado.